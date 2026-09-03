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Vrnitev 'prave' Celine Dion: Spontano zaplesala in zapela z oboževalci

Pariz, 03. 09. 2026 14.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Celine Dion presenetila oboževalce s petjem in plesom.

Čeprav ji diagnosticirana nevrološka bolezen ne dopušča bližjega stika z zvestimi oboževalci, Celine Dion to ni preprečilo, da jih ne bi presenetila. Pred pariškim hotelom, kjer te dni biva v sklopu glasbene turneje, jo je dolge ure čakala velika množica. Celine pa je poskrbela, da nikakor ne zaman.

Zvezdnica Celine Dion je v Parizu. A pred njo ni zgolj še ena glasbena turneja v nizu, pač pa dolgo pričakovan povratek na odre po diagnozi nevrološke bolezni leta 2020.

Pred hotelom Le Royal Monceau v pariški prestolnici, kjer biva, je tako svoje najbolj zveste oboževalce presenetila s tistim, kar so po večletnem čakanju najbolj nestrpno pričakovali – s svojo sproščenostjo, nasmehom in glasom. Pričakala jo je množica, ki se je pred vhodom hotela zbirala že ure prej, 58-letna Celine pa si je vzela trenutek zanje. Trenutek, ki ga bodo še dolgo pomnili.

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Preden je vstopila v avtomobil, ki jo je čakal, je namreč skupaj z oboževalci zapela svojo uspešnico Pour que tu m'aimes encore. Preplavila so jo čustva, da se je tudi zazibala, predvsem pa užila spontani trenutek. Pridružila se ji je tudi množica, kaj hitro se je zaslišalo vzklikanje in aplavz.

Posnetki 'srčnega uličnega nastopa' so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, francoski mediji pa so ga opisali kot prav posebno darilo zvesti množici, ki jo je vztrajno čakala pred hotelom.

Njena vrnitev v francosko prestolnico je zato že od začetka deležna izjemne pozornosti – še posebej zaradi tega, ker se pripravlja na svoj veliki koncertni povratek. Pevka bo 12. septembra stopila na oder dvorane Plénitude Arena v Nanterru in začela serijo 16 koncertov, ki bodo potekali do 17. oktobra. Gre za njene prve večje samostojne nastope po letu 2020. Leta 2024 je sicer nastopila na odprtju olimpijskih iger v Parizu, kjer je z vrha Eifflovega stolpa odpela Hymne à l'amour, vendar je bil tisti nastop njen dolgo pričakovani povratek na oder po zdravstvenih težavah.

Pevka se je morala zaradi redke nevrološke bolezni umakniti z odrov in leta 2022 razkriti diagnozo. Zaradi bolezni je odpovedala tudi turnejo Courage World Tour. Zdaj pa se v Parizu pripravlja na vrnitev pred več deset tisoč ljudi, pri čemer je sama priznala, da ob velikem povratku čuti tudi nekaj nervoze. Pariz je po njenih besedah zanjo drugi dom.

Zanimanje za njene koncerte je bilo tolikšno, da so prvotno napovedano serijo nastopov pozneje razširili. Poleg 16 letošnjih koncertov je na uradni strani pevke že objavljenih tudi deset dodatnih datumov za maj 2027.

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