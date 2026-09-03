Vrnitev 'prave' Celine Dion: Spontano zaplesala in zapela z oboževalci

Zvezdnica Celine Dion je v Parizu. A pred njo ni zgolj še ena glasbena turneja v nizu, pač pa dolgo pričakovan povratek na odre po diagnozi nevrološke bolezni leta 2020. Pred hotelom Le Royal Monceau v pariški prestolnici, kjer biva, je tako svoje najbolj zveste oboževalce presenetila s tistim, kar so po večletnem čakanju najbolj nestrpno pričakovali – s svojo sproščenostjo, nasmehom in glasom. Pričakala jo je množica, ki se je pred vhodom hotela zbirala že ure prej, 58-letna Celine pa si je vzela trenutek zanje. Trenutek, ki ga bodo še dolgo pomnili.

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Preden je vstopila v avtomobil, ki jo je čakal, je namreč skupaj z oboževalci zapela svojo uspešnico Pour que tu m'aimes encore. Preplavila so jo čustva, da se je tudi zazibala, predvsem pa užila spontani trenutek. Pridružila se ji je tudi množica, kaj hitro se je zaslišalo vzklikanje in aplavz. Posnetki 'srčnega uličnega nastopa' so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, francoski mediji pa so ga opisali kot prav posebno darilo zvesti množici, ki jo je vztrajno čakala pred hotelom.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Celine Dion presenetila oboževalce s petjem in plesom. Profimedia

Celine Dion presenetila oboževalce s petjem in plesom. Profimedia

Celine Dion presenetila oboževalce s petjem in plesom. Profimedia

Celine Dion X







Njena vrnitev v francosko prestolnico je zato že od začetka deležna izjemne pozornosti – še posebej zaradi tega, ker se pripravlja na svoj veliki koncertni povratek. Pevka bo 12. septembra stopila na oder dvorane Plénitude Arena v Nanterru in začela serijo 16 koncertov, ki bodo potekali do 17. oktobra. Gre za njene prve večje samostojne nastope po letu 2020. Leta 2024 je sicer nastopila na odprtju olimpijskih iger v Parizu, kjer je z vrha Eifflovega stolpa odpela Hymne à l'amour, vendar je bil tisti nastop njen dolgo pričakovani povratek na oder po zdravstvenih težavah.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Celine Dion Profimedia

Celine Dion Profimedia

Celine Dion Profimedia

Celine Dion Profimedia

Celine Dion Instagram







