Celine Dion prvič po moževi smrti spet na turneji

51-letna pevka Celine Dion je po šestletnem premoru znova izdala tri pesmi. Napovedala je tudi nov album, ki bo izšel sredi novembra, in turnejo, ki jo je že začela v Kanadi.

51-letna pevkaCeline Dionje še vedno polna energije. Čeprav je od njenega zadnjega izdanega albuma minilo že šest let, je v tem tednu izdala kar tri nove pesmi: Courage, Lying Down in Imperfections. Nov album pa bo predstavila sredi novembra.

Celine DIon je že začela turnejo. FOTO: Profimedia

Album Courageje že 15. angleški album zvezdnice, ki sledi albumu Loved Me Back to Life iz leta 2013. Že aprila je pevka napovedala prihod novega albuma in turnejo, ki jo je začela v Kanadi, nadaljevala pa jo bo v več kot 50 severnoameriških mestih.

Njena nova turneja bo prva po smrti moža Renéja Angélila, ki je leta 2016 umrl zaradi raka. 51-letnica je dejala, da s seboj na turnejo ne bo vzela svojih otrok, 18-letnega Rene-Charlesa in osemletnih dvojčkov Nelsona in Eddyja.

Pevka pravi, da jo je mož vedno spodbujal na poti do uresničitve sanj. FOTO: Profimedia