Celine Dion s komplimenti Stjepanu Hauserju: Navdušena sem

"Navdušuje me, kako greš z AC/DC na izvedbo najlepših skladb klasične glasbe. Vsakič, ko te vidim igrati, zveni tako posebno, da težko najdem besede. Nastopaš z orkestrom, a si ti glavni. Na obrazu lahko vidimo toliko čustev in strasti. Fasciniraš me. Spremljam tvojo kariero, hvala, da si si vzel čas in me spoznal," mu je rekla Dionova.

Celine Dion je bila na koncertu posebna gostja, izvedba pesmi My Heart Will Go On pa jo je tako ganila, da je vmes celo vstala in zaploskala. Ko je ugotovila, da občinstvo ploska tudi njej, se je obrnila in se jim zahvalila ter poslala nekaj poljubčkov. 56-letnica se po diagnozi togega telesa, zaradi katere ji slabijo mišice, ob tem pa jo pestijo hude bolečine, počasi vrača v javnost, ob posebnih priložnostih pa je že stopila tudi pred mikrofon in znova zapela.