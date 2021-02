Celine Dion za eno leto preložila zagrebški koncert

Celine Dion, ki je bila že drugič prisiljena prestaviti turnejo, je z globokim obžalovanjem sporočila nove datume prvega dela svoje evropske turneje Courage. Ta se bo tako začela 25. maja 2022 v Birminghamu in točno mesec dni pozneje, 25. junija 2022, bo Celin nastopila v zagrebški Areni.

"Resnično sem upala, da se bomo spomladi videli v Evropi, a na žalost razmere (za koncerte) še niso varne. Moramo še malo počakati. Cepljenje se je že začelo in obljubim vam, da bom nadoknadila ves ta izgubljeni čas v letu 2022. Pazite nase in ostanete zdravi. Se vidimo kmalu in komaj čakam. Pogrešam vas in rada vas imam," se je priljubljena pevka Celine v videosporočilu oglasila na družbenih omrežjih ter ob tem še zapisala, da komaj čaka, da gre na oder ter zapoje za oboževalce.