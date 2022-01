Celine Dion odpovedala severnoameriški del koncertne turneje

Kanadska pevka je na družbenih omrežjih sporočila, da bodo morali oboževalci, ki so že kupili vstopnice za koncertne spektakle v nekaterih ameriških in kanadskih mestih, na njen nastop še malo počakati. Serijo koncertov, poimenovanih Courage World Tour, je namreč zaradi zdravstvenih razlogov odpovedala.

Celine Dion je sporočila, da se zaradi težav z zdravjem ne bo podala na zahtevno severnoameriško turnejo. Na družbenih omrežjih se je oglasila oboževalcem: ''Resnično sem upala, da se bom do tega trenutka počutila boljše, pa vendar moram biti bolj potrpežljiva in slediti navodilom mojih zdravnikov,'' je zapisala v sporočilu na Twitterju in s tem potrdila, da je del turneje Courage World tour dokončno odpovedan.

icon-expand Celine Dion FOTO: Profimedia

Dionova je 52 nastopov izpeljala do marca 2020, preden ji je načrte o nadaljnjih koncertih preprečila pandemija. Zaključek dolge turneje je načrtovala 9. marca 2022 v Denverju. Sedaj se na del turneje, v sklopu katere bi morala obiskati tudi San Francisco, San Diego, Los Angeles, Pittsburgh ter druga ameriška in kanadska mesta, ne bo podala. ''Vsak od nastopov vključuje mnogo organizacije in priprav, ki jih vlagamo v naše koncertne šove, odločitve, ki jih sprejemamo sedaj, vplivajo na načrte naslednjih dveh mesecev,'' je dodala zvezdnica in povedala, da se veseli povratka na koncertna prizorišča: ''Komaj čakam, da ozdravim, da vsi skupaj prebrodimo pandemijo in da se lahko tako znova vrnem na glasbene odre.''

