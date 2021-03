Vse poletje bomo skozi odprta vrata poslušali Bruna Marsa in Andersona Paaka

Male večerne Nevihte bratov Mihelič ne bo odpihnilo kar tako, nevarnega Massima pa zanima resnica, čeprav razpreda o lažeh.

BRUNO MARS, ANDERSON PAAK, SILK SONIC–Leave The Door Open

Sproščeno poigravanje s preverjenimi obrazci, ki je – za Andersona Paaka tako zelo značilno – prepogosto zabeljeno z dodatnimi sinkopami. Svojemu novemu partnerju tudi Bruno Mars ne ostane dolžen. Vrhunec popevke ali nadomestek za inštrumentalni solo predstavlja Marsovo "la-la-la" vstajenje. Tudi ta slogovni pregib, pa čeprav izposojen iz zaprašene diskoteke, izzveni zelo lepo in navdihujoče. Osveženih spominov na ultraprijetno popevkarsko mehkobo, kakršno še vedno snuje legendarni Burt Bacharach, ne bo nikoli dovolj. Imenska zmeda, ki poleg imen obeh superzvezdnikov vključuje tudi naziv njunega benda Silk Sonic, bo do naslednjega skupnega izida gotovo že presežena. Cukrasta velemojstrovina. Ocena: 4,5 2B–Nevihte

Prijetna indie pop nevihtica. Belokranjska bratska naveza z njo pomenljivo prestopa kar nekaj robov. Ritem je zelo pogumno našopirjen, a vsi zagrizeni ustvarjalci elektro popa ga ne nameravajo blažiti, kaj šele prekinjati. Tudi besedilo je res nevihtno, saj namenoma resna poskočnica optimizirano medenih rim pač ne potrebuje. Celo idejna zasnova za video je domiselna – song Nevihte nas tudi zaradi tega zadrži v napetosti in v pričakovanju. Nekaj več nevihtnega besa bi pričakoval pri vokalu, saj bi ta s kakšno dodano figuro lahko bil še veliko bolj značajski. Ali pač? Razmeroma enostavno in lahkotno melodijo sta 2B – in to ne prvič – v poslušalčeva čutila sila uspešno potisnila precej globlje, kot se zdi na prvi posluh. Vredno večkratne preverbe. Ocena: 4,5 MASSIMO PERICOLO–Bugie

Kaj dosti več kot to, da sta resnici dve, nevarni Massimo v svoji novi uspešnici ne izda. A med razmislekom o aktualnih vnemah in dilemah se enemu od najpopularnejših italijanskih raperjev zelo rade prikradejo metafore, ki z zadostno grobostjo opozorijo, da je okrog nas marsikaj hudo narobe. Lucidno izveden trap s trajanjem zaznavno pridobiva dramatičnost. Producenta songa sta Phra in Bot, bolj znana kot dvojec Crookers. Všeč mi je tudi Massimova pripovedna dinamika, sploh ob zaključku komada, ko se po vseh naštetih lažeh preda in se jim ukloni. Solo Tutto, kakor bo naslov prihajajočemu drugemu albumu raperja iz Lombardije, bi moral postati odmeven zadetek v polno. Ocena: 3,5 SG LEWIS FT. NILE RODGERS–One More

Kje je Nile Rodgers? Kot gostujočo disko superstarešino bi ga bilo lahko slišati več. No, pa saj njegova funky kitara naposled le privre na plano – resda precej bolj plaho kot v slogovno sorodnih uspešnicah, na primer v tistih, ki jih je vodja benda Chic pred sedmimi leti zasnoval skupaj s francoskim dvojcem Daft Punk. SG Lewis, producent in DJ iz angleškega Readinga, je po vrsti house pop songov, ki jih je izvedel v sodelovanju z različnimi vokalistkami in vokalisti, zdaj dokončno utrdil svoj status prvega med dežurnimi evropskimi plesnimi motivatorji – če se tako izrazimo. Čeprav ni posebej vešč pevec, je tole One More obvladal povsem zadovoljivo. Še enkrat. Lewisovi komadi so v primerjavi s tistimi sorodnimi, ki jih najdemo v opusu njegovega rojaka Joela Corryja ali italijanskega produkcijskega dua Meduza mehkeje zveneči in zato še prijetnejši. Ocena: 4