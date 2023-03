Celo raper 6lack nadaljuje po poti, ki jo je utrl Post Malone

Róisín Murphy naposled pristaja na trip-hop pisti.

6LACK - Since I Have A Lover

Nov hit 6lakca, raperja in soularja iz Marylanda, bi bil lahko velika prekretnica ali dokončen game-changer. Že res da se pojavu izvajalcev z izrazito hibridno slogovno preokupacijo nismo mogli izogniti. Sprava jo je Justin Bieber urezal proti traperskemu R&B-ju, nato so traperji serijsko ječali obrnjeni tja nekam proti luni, od lani pa že raperji, celo tisti potrjeno brihtni in globoko razmišljujoči, preskakujejo trap potoček in takoj zatem že sanjavo (breztežnostno kot prikazuje spot) hropeče/pojoče na plano mečejo sila okusne indie-songe. Komadu Since I Have A Lover vštric gre spoznanje, da je po prehitevalnem pasu pred letom in tudi že prej že pospešil Post Malone, zdaj pa ga je, in to le z minimalnim zaletom, že preskočil 6lack. Pričujoča cvetka je najava 6lackovega tretjega albuma s prav takim naslovom, ki bo konec mesec 100 % ameriški no.1. Zadetek v polno. Ocena: 5 Lexie Carroll - violet

Zgotovrna replika ob dilemi, kdo še brenka po kitarah. Ko Londončanka, ki je osupljivo zgoden začetek svoje glasbene poti namenila sanjavim folk songom, ne bo več najstnica, jo bo najbrž že minilo. Lexie Carroll je s prgiščem čutnih folk napevov, izstopila že lani. Zdaj je indie-pop, kot slišano v prikupnem songu Violet, avtoričina posodobljena in obenem zvočno okrepljena izrazna forma. V vsedekliščem bendu, ki jo spremlja, je celota še precej bolj zabavna in privlačna. Carrollova bo maja predstavila še svoj drugi letošnji EP, prihodnje leto pa bo šlo občutno bolj zares. Glede na kreativni tempo in izdatno psihadelično ornamentiko, ki jo odstirajo komadu Violent sopotne pevkine songovske vinjete, gre od Lexie Carroll pričakovati še veliko užitnega. Ocena: 3,5 Róisín Murphy - 'CooCool'

Prestop med elektroničarje iz moštva založbe Ninja Tune je za marsikaterega navijača irske pop prvakinje Roisin Murphy presenečenje. Čeravno ne gre pozabiti, da je nekdanja pevka plesno popevkarskega tria Moloko praktično vso svojo dolgo ustvarjalno kariero prebrodila vse kje drugje kot v analognih žanrskih koridorjih. Na simbolni ravni je katalog Ninja Tune ravno v zadnjem desetletju dokončno izgubil stik s svoj prvotno trip-hop bitjo. Toda tole, kar Murphyjeva ponuja kot svoj aktulani hit, se zdi res prikupen približek obeh strank - in to ob pravem času. Pevka in avtorica se svojim letom primerno že malo brzda, in to ravno po nostalgičnem napotku, ki so ji ga namenili njeni novi sodelavci. Ni še vse točno tam, kjer bi moralo biti, je pa obet vsekakor spodbuden, to pomeni vzpodbudno zatripan. Ocena: 3,5 Jalisa Rey - True Colors

