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Glasba

Cene koncertnih vstopnic spet razburjajo, uprl se je Sam Fender

London, 27. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sam Fender

Sam Fender je še pred začetkom prodaje vstopnic za svojo prihajajočo turnejo po Združenem kraljestvu in Irski obljubil, da cene ne bodo tako visoke, kot so jih napovedali. "To bodo spremenili," je sporočil na družbenem omrežju in dodal, da inflacija ni toliko zvišala stroškov turneje, kolikor bi za vstopnico želeli organizatorji.

Cene vstopnic za koncerte in festivale že dlje časa razburjajo ljubitelje glasbe po vsem svetu, ki se sprašujejo, kdaj je ta postala dosegljiva zgolj za tiste, ki imajo več v žepu? Oasis, Harry Styles in festival Glastonbury so bili med tistimi, za katere je bilo treba odšteti rekordne zneske. Da temu ne bo tako na njegovi prihajajoči turneji, pa se je uprl angleški kantavtor Sam Fender, ki je še pred samo prodajo vstopnic že obljubil njihovo znižanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

32-letnik, ki bo poleti 2027 nastopil na stadionih v Newcastlu, Cardiffu, Londonu, Edinburghu, Dublinu in Manchestru, se je na predvidene cene vstopnic za svojo turnejo odzval na družbenem omrežju, še preden so te šle v prodajo. Kot je obljubil, bodo stale manj, kot se pričakuje, in dodal, da se stojišča nikakor ne bodo razlikovala po tem, ali nekdo stoji bližje odru: "Res ne vem, kako je lahko kaj takšnega postalo normalno na koncertih!"

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Kot je še dodal, s predvidevanji o ceni vstopnic ni zadovoljen: "Spremenili jo bodo. Napihnili so jih precej bolj, kot sem mislil. Inflacija ni tako visoka, cena pa bi se morala dvigniti samo za ta odstotek, da lahko pokrijemo zvišanje stroškov izvedbe turneje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poudaril je, da tisti, ki si želijo biti bližje odru, za to ne bodo plačali višje cene: "Cene stojišč bodo enake za vse. Nisem vedel, da se lahko razlikujejo. Kako bi lahko bilo na koncertu nekaj normalnega, da se cene stojišč razlikujejo? Na tej turneji se to ne bo zgodilo!"

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Fender, ki je bil v zadnjih letih večkrat nagrajen in postal eden najbolj priljubljenih kantavtorjev na svetu, ni edini, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi visokega dviga cen vstopnic za koncerte. Da so te predrage in morajo oboževalci za njen nastop odšteti preveč, se je pred meseci strinjala Zara Larsson. Ta je priznala, da sicer nima besede pri postavljanju cen, a izrazila upanje, da se bo to v prihodnje spremenilo.

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