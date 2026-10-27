Cene koncertnih vstopnic spet razburjajo, uprl se je Sam Fender

Cene vstopnic za koncerte in festivale že dlje časa razburjajo ljubitelje glasbe po vsem svetu, ki se sprašujejo, kdaj je ta postala dosegljiva zgolj za tiste, ki imajo več v žepu? Oasis, Harry Styles in festival Glastonbury so bili med tistimi, za katere je bilo treba odšteti rekordne zneske. Da temu ne bo tako na njegovi prihajajoči turneji, pa se je uprl angleški kantavtor Sam Fender, ki je še pred samo prodajo vstopnic že obljubil njihovo znižanje.

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32-letnik, ki bo poleti 2027 nastopil na stadionih v Newcastlu, Cardiffu, Londonu, Edinburghu, Dublinu in Manchestru, se je na predvidene cene vstopnic za svojo turnejo odzval na družbenem omrežju, še preden so te šle v prodajo. Kot je obljubil, bodo stale manj, kot se pričakuje, in dodal, da se stojišča nikakor ne bodo razlikovala po tem, ali nekdo stoji bližje odru: "Res ne vem, kako je lahko kaj takšnega postalo normalno na koncertih!"

Kot je še dodal, s predvidevanji o ceni vstopnic ni zadovoljen: "Spremenili jo bodo. Napihnili so jih precej bolj, kot sem mislil. Inflacija ni tako visoka, cena pa bi se morala dvigniti samo za ta odstotek, da lahko pokrijemo zvišanje stroškov izvedbe turneje."

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Poudaril je, da tisti, ki si želijo biti bližje odru, za to ne bodo plačali višje cene: "Cene stojišč bodo enake za vse. Nisem vedel, da se lahko razlikujejo. Kako bi lahko bilo na koncertu nekaj normalnega, da se cene stojišč razlikujejo? Na tej turneji se to ne bo zgodilo!"