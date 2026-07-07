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Glasba

'Čeprav srce še vedno čuti, razum ve, zakaj sta se poti razšli'

Ljubljana, 07. 07. 2026 20.57 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Nika Zorjan

Nika Zorjan predstavlja singel Pardon, ki govori o ponovnem srečanju z nekom, ki nam je veliko pomenil. Pevka razlaga, da je včasih največja zmaga, če znamo reči ne nečemu, za kar že vnaprej vemo, da nima prihodnosti, in raje izberemo sebe.

Po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama zlata piščal, se Nika Zorjan vrača z novim singlom Pardon. "Pesem Pardon govori o trenutku, ki ga je verjetno doživel že vsak. Ko po dolgem času ponovno srečaš nekoga, ki ti je nekoč veliko pomenil. Med vama je še vedno privlačnost, spomini in občutek, da morda zgodba še ni povsem zaključena. Za trenutek se zdi, da bi lahko vse pustila za sabo, odpustila in začela znova. A ravno takrat pride spoznanje, da so nekatere zgodbe lepe ravno zato, ker ostanejo v preteklosti. Čeprav srce še vedno čuti, razum ve, zakaj sta se poti razšli. Pardon prinaša zgodbo o tem, da lahko nekoga še vedno pogledaš v oči, začutiš metuljčke in se nasmehneš spominom, a kljub temu rečeš: 'Ne. Tokrat izberem sebe. Pardon.'" je o novi pesmi povedala pevka, ki je tudi avtorica besedila.

Nika Zorjan izdala nov videospot za pesem Pardon
Nika Zorjan izdala nov videospot za pesem Pardon
FOTO: Teo Trup

Vsak poslušalec si lahko zgodbo pesmi razlaga po svoje, pravi Nika. "V pesmi je trenutek, ko se dva človeka po dolgem času ponovno srečata in med njima še vedno obstaja kemija. Za hip se prepustita spominom, skušnjavi in vprašanju, kaj bi bilo, če bi poskusila znova. Ali se med njima res kaj zgodi ali ostane samo pri občutkih, pa namerno puščam odprto. Zame je bistvo pesmi predvsem to, da te nekdo lahko še vedno očara, čeprav veš, da ni pravi zate. In včasih je največja zmaga ravno to, da se ne vrneš v zgodbo, za katero že veš, kako se bo končala," je dodala.

Za svoj novi singel je posnela tudi videospot, ki predstavlja neposredno nadaljevanje zgodbe njenega prejšnjega videospota za uspešnico Kliše. Tudi tokrat se v zgodbo vračajo glavni igralci Leon Pučnik, Nastja Felkar in Nastja Vodenik, ki skupaj z Niko ustvarijo razburljivo nadaljevanje ter dogajanju dodajo novo dinamiko in sveže zaplete. Posebno pozornost je pevka tokrat namenila tudi plesu. Pri pripravah ji je stala ob strani plesno-navijaška skupina Difenders, pod vodstvom Žive Horvat, ki jo je skozi celoten proces vaj spodbujala in motivirala.

33-letnica ne skriva, da ima ambiciozne načrte tudi za prihodnost in že razmišlja o tem, kako bo svoje nastope dvignila na višjo raven. Njena želja je, da bi redno trenirala ples ter svoje koncerte obogatila s plesalkami in zahtevnejšimi koreografijami. "Moj cilj je, da se v prihodnjem letu ali dveh še bolj izpopolnim v plesu. Mislim, da je lepo in prav, da občinstvu in oboževalcem poleg nove glasbe ponudim še nekaj več in svoje nastope v prihodnje začinim s plesom," je strnila.

Nika Zorjan pesem glasba Pardon

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