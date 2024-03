Česa se Rod Stewart v Sloveniji najbolj veseli?

Z Rodom Stewartom smo se dobili prek Zooma. O Sloveniji ne ve ničesar, pred intervjujem se je pozanimal o našem glavnem mestu in njegovo prvo vprašanje je bilo, ali naša prestolnica premore kakšen dober pub. "Potrebujem seznam dobrih pubov, ki jih lahko obiščem," je dejal zvezdnik.

V Stožicah maja obljublja veliko zabave, vse njegove uspešnice, seksi šov in veliko barv. Kot strasten nogometaš ima na koncertih navado, da med občinstvo strelja nogometne žoge: "Morda jih bomo tudi tokrat, morda ne. Vse je odvisno od zavarovanja. Včasih jih v občinstvo brcajo tudi dekleta iz mojega benda in to je kar zabavno."

79-letni Rod je tik pred odprtjem vrat evropske turneje, nato pa se odpravlja v Združene države. Na odru je pri skoraj 80 še vedno poskočen, njegov raskavi glas pa je poleg imidža še vedno njegov prepoznavni znak. "Trdo delam, da ostajam fit. Telovadim tri- do štirikrat na teden in celo življenje sem igral nogomet. Pomembno je skrbeti za svoje zdravje in ostati v dobri formi."

Najstarejša hčerka je stara 59 let, najmlajši sin, ki ga je imel pri 65 letih, pa 13. Je mogoče po vzoru zvezdnikov Ala Pacina in Roberta De Nira še kakšen na obzorju? "Nič več, to vam že sedaj povem," se je pošalil.

Rod je leta 2016 od princa Williama prejel viteški naziv 'Sir' za njegov glasbeni pečat in dobrodelno delo. Ob pričetku vojne v Ukrajini je pomagal tamkajšnjim ljudem pobegniti v Veliko Britanijo, dva Ukrajinca sta celo del njegove ekipe hišnih pomočnikov.

Pomaga pa tudi popravljati luknje na cestah. "Luknje na cesti so zelo nevarne, lahko ti uničijo avtomobil ali povzročijo nesreče."

Fizično delo mu ni tuje, njegov prvi poklic je bil namreč kopanje grobov. Nato ga je poklicala glasba in v 55 let dolgi karieri je prodal več kot 250 milijonov plošč, z 10 albumi se je zavihtel na prva mesta glasbenih lestvic, njegove uspešnice Da Ya Think I'm Sexy?, Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Rhythm of My Heart in Sailin pa so postale zimzelene.