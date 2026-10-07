Češke zaradi varčevanja prihodnje leto ne bo na Evroviziji

"Prihodnje leto na odru ne bomo videli češke zastave," je v torek sporočila Češka televizija in izrazila upanje, da se bo nekega dne spet vrnila na to prireditev. "Vemo, da Evrovizija veliko pomeni vsem nam. Zato se zahvaljujemo vsem češkim izvajalcem in predvsem vam, oboževalcem, za vsak glas, vsak komentar, vsak vzklik in za to, da ste bili z nami," je češka javna RTV objavila na enem od družbenih omrežij.

Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga. FOTO: AP

Letošnji evrovizijski finale je pritegnil 287.000 gledalcev češke televizije. Gledanost je znašala 13,37 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Doslej še noben češki izvajalec ni nikoli zmagal na Evroviziji. Letošnji predstavnik Češke, pevec Daniel Žižka je s skladbo Crossroads zasedel 16. mesto.

Zaradi sodelovanja Izraela je letošnje tekmovanje bojkotiralo pet evropskih držav; poleg Slovenije še Nizozemska, Islandija, Irska in Španija. Irska radiotelevizija RTE je kot razlog že navedla "grozljivo in nenehno izgubo človeških življenj na območju Gaze ter tamkajšnjo humanitarno krizo". Češka nacionalistična vlada pod vodstvom premierja, milijarderja Andreja Babiša načrtuje ukinitev obveznega prispevka, ki ga plačujejo češki gledalci in poslušalci, ter ga nadomestiti z neposrednim državnim financiranjem. Češko javno televizijo in radio naj bi vlada na tak način spodbudila k varčevanju.

Andrej Babiš FOTO: AP