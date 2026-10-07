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Glasba

Češke zaradi varčevanja prihodnje leto ne bo na Evroviziji

Praga, 07. 10. 2026 11.04 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Češka, evrovizija

Javna Češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se v živo prenaša po televiziji.

"Prihodnje leto na odru ne bomo videli češke zastave," je v torek sporočila Češka televizija in izrazila upanje, da se bo nekega dne spet vrnila na to prireditev. "Vemo, da Evrovizija veliko pomeni vsem nam. Zato se zahvaljujemo vsem češkim izvajalcem in predvsem vam, oboževalcem, za vsak glas, vsak komentar, vsak vzklik in za to, da ste bili z nami," je češka javna RTV objavila na enem od družbenih omrežij.

Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
FOTO: AP

Letošnji evrovizijski finale je pritegnil 287.000 gledalcev češke televizije. Gledanost je znašala 13,37 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Doslej še noben češki izvajalec ni nikoli zmagal na Evroviziji. Letošnji predstavnik Češke, pevec Daniel Žižka je s skladbo Crossroads zasedel 16. mesto.

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Zaradi sodelovanja Izraela je letošnje tekmovanje bojkotiralo pet evropskih držav; poleg Slovenije še Nizozemska, Islandija, Irska in Španija. Irska radiotelevizija RTE je kot razlog že navedla "grozljivo in nenehno izgubo človeških življenj na območju Gaze ter tamkajšnjo humanitarno krizo".

Češka nacionalistična vlada pod vodstvom premierja, milijarderja Andreja Babiša načrtuje ukinitev obveznega prispevka, ki ga plačujejo češki gledalci in poslušalci, ter ga nadomestiti z neposrednim državnim financiranjem. Češko javno televizijo in radio naj bi vlada na tak način spodbudila k varčevanju.

Andrej Babiš
Andrej Babiš
FOTO: AP

Kritiki, med njimi stanovske organizacije, kot so Novinarji brez meja (RSF), menijo, da omenjeni načrti češke vlade ogrožajo neodvisnost javnih medijev. Češka televizija in Češki radio sta junija zaradi teh načrtov že organizirala opozorilno stavko. Obe medijski hiši sta sicer že napovedali zmanjšanje števila zaposlenih in prilagoditve programov.

Kritiki Babiša tudi obtožujejo, da poskuša omejiti neodvisnost javnih medijev po vzoru slovaškega premierja Roberta Fica in nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Premier Babiš pa na drugi strani zatrjuje, da vladna koalicija – ki jo sestavljajo njegova stranka ANO, skrajno desna Svoboda in neposredna demokracija (SPD) ter konservativna stranka Motoristi – zgolj izpolnjuje svojo obljubo volivcem ter poskuša prisiliti Češko televizijo in Češki radio, da zmanjšata stroške. Češki parlament, v katerem ima Babiševa vladajoča koalicija večino, mora o spremembah financiranja češke javne RTV sicer še glasovati.

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vlahov
07. 10. 2026 11.27
Odlično . To ni več performerstvo ampak palestinska agitacija.
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