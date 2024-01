Cetinskemu odpovedali koncert v Sarajevu: Pa je tudi mene nekdo prepovedal

Tony Cetinski bi moral nastopiti v Sarajevu ob 40. obletnici začetka zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, a je bil njegov koncert kasneje odpovedan. Od začetka januarja pa do konca meseca so medije nekdanje skupne države polnile novice o Cetinskem in njegovem koncertu v Sarajevu. Kdo si želi njegovega koncerta, kdo je bil ob najavi koncerta hrvaškega izvajalca zgrožen, kdo ga je povabil in kdo bi moral koncert odpovedati? Cetinski je mislil, da ga čaka koncert v bosanskem mestu, a je v nekem trenutku začel dobivati številna sporočila, da je njegov koncert v Sarajevu odpovedan. Kasneje se je javil in povedal, da uradnega sporočila občine Sarajevo še vedno ni dobil. Stvar se je zapletla in zdi se, da ni več jasno, kdo pije in kdo plača.

Jezni Sarajevčani: 'Zakaj se moramo prilizovati vsem izven meja naše države?'

Kako se je sploh začelo? Tony bi moral, kot rečeno, nastopiti na 40. obletnici otvoritve legendarnih olimpijskih iger v Sarajevu, a najprej so se oglasili domačini, češ da ne razumejo, zakaj so na takšno prireditev povabili hrvaškega izvajalca. Sarajevo je namreč znano po številnih legendarnih glasbenikih, ki bi na takšni obletnici lahko nastopili, kar je Sarajevčane še posebej razjezilo. Sarajevo je rodilo marsikatero glasbeno skupino, ki je po več desetletjih še danes izjemno priljubljena. Med drugim tudi: Bijelo dugme, Crvena jabuka, Indexi, Zabranjeno pušenje, Bombaj štampa, Plavi orkestar ... In prav zato so se domačini razjezili, da k njim prihaja izvajalec hrvaškega rodu. Pa ne, da bi imeli karkoli proti Cetinskemu, želeli so, da na obletnici nastopa nekdo, ki prihaja iz tega mesta.

"Ogabno! 40 let od olimpijskih iger, vi pa pripeljete nekoga, ki ni iz Sarajeva, niti iz Bosne in Hercegovine. Tony je super, vrhunski glasbenik, ampak zakaj se moramo prilizovati vsem izven meja naše države. Sram vas je lahko. 'Utišali' ste naše umetnike, kulturo, srečo ... Zato zapuščam Sarajevo in BiH. Sploh ne želim deliti zraka z vami," je bil jezen glasbenik in pianist Vlado Podany. Enakega mnenja pa je tudi bosanskohercegovski glasbenik Emir Bukovica: "Nepredstavljivo mi je npr., da je zagrebški župan na obletnico Univerzijade pripeljal Harija Varešanovića (seveda z vsem spoštovanjem do Harija), ker imajo ti ljudje tam zgoraj (na Hrvaškem, op. a.) enostavno neka pravila, ponos, vizijo, dostojanstvo in navsezadnje definirano politiko. Denar iz njihovega proračuna bo zagotovo ostal v žepih tistih, ki ga bodo porabili tam, kjer bo koncert."

Cetinski: No, pa je tudi mene nekdo prepovedal

"No, pa sem tudi jaz doživel, da je tudi mene nekdo prepovedal. Nimam težav z odpovedjo koncerta, a uradno še nismo prejeli ničesar. V pogodbi je jasno zapisano, kaj in kako ravnati v primeru odpovedi," je na facebook profilu zapisal Tony in dodal: "Vsa moja moč in energija sta zdaj usmerjeni v koncert, ki ga že dolgo dolgujem občinstvu, to je koncert v Areni Zagreb. Koncert bo na moj rojstni dan, 31. maja 2024, in udeležijo se ga lahko vsi narodi s tega področja, saj je naša valuta le ljubezen! S tem koncertom bomo z občinstvom obeležili 35 let mojega delovanja."