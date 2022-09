Četrt stoletja hita Barbie Girl: 1,1 milijarde ogledov in navdušenje, ki ne pojenja

Rožnat videospot, v katerem sta člana zasedbe Aqua poustvarila lika, o katerih pripoveduje pesem, je do današnjega dne pritegnil veliko število poslušalcev in tako nanizal kar 1,1 milijarde klikov na portalu YouTube . Očaranost nad skladbo in video izdelkom, ki navdušujeta že četrt stoletja, pa je sprožila (logično) vprašanje, ali bo pesem del novega filmskega projekta o priljubljeni lutki Barbie.

Člani Aque so na dodatno pozornost javnosti že pripravljeni. 23. septembra so ob 25. obletnici znova izdali prvenec Aquarium , pripravljajo pa načrt in urnik za novo turnejo. Medtem ko se nekateri bandi od svoje daljne preteklosti nekoliko distancirajo, je Aqua ponosna na svoje nišne izdelke, ki so nepogrešljiv del popularne kulture.

Lene Nystrøm , pevka skupine, ima svojo teorijo. Uporaba pesmi za potrebe filma se ji zdi preveč na prvo žogo. Njen glasbeni kolega Søren Rasted pa se ob situaciji zabava: "Morali bi reči, da smo sodelovanje zavrnili mi. Ryan Gosling ni dovolj dober!" Vsekakor pa so navdušeni nad idejo o filmu, ki bo pripovedoval zgodbo najbolj priljubljene igrače številnih deklic, pri čemer so enotni: "Kljub vsemu bo film in njegova tematika naši skupini prinesel mnogo publicitete."

Odgovor, ki je presenetil mnoge – tudi tiste, ki so spremljali razvpito tožbo podjetja Mattel, ki je v devetdesetih tožilo skupino Aqua in tožbo tudi izgubilo – je na neki način razočaranje. Pesmi v filmu Grete Gerwig ne bo, kar se zdi neverjetno tudi dansko-norveški zasedbi, ki je ob odločitvi zbegana.

Dobro naoljena skandinavska mašina, ki je v devetdesetih hite izdajala kot za šalo, je ponosna predvsem na skladbo Barbie Girl. "Nastala je v časih, ko uporaba 'autotuna' ni bila mogoča. Enostavno moral si zadeti noto," je pojasnil Rasted, Nystrømova pa priznala: "Ne vem, koliko slušalk sem razbila v jezi. Mesece sem bila jezna. Na koncu mi je uspelo, pesem je izpadla magično, vendar mi je vzelo ogromno časa, da sem to priznala."

Skupina je želela izdati zabavno pesem, pri čemer niso mnogo razmišljali o besedilu: "Imeli smo samo vrstico: 'C'mon Barbie, let's go party' in bili smo mnenja, da je odlična!" Pri tem dodajajo, da so inspiracijo iskali v poplavi plastičnih operacij, ki so takrat prevzele tržišče in lepotno industrijo. "Še zmeraj pa smo želeli samo, da je to zabavna pesem, o kateri nismo preveč razmišljali. Refren je med poslušalci deloval odlično!"

Celotna stvar je nato z videospotom čudovito zaživela in prepričala publiko. "Vse je eksplodiralo čez noč," se spominja Nystrømova, "ko smo jo poslali v Združene države, so naši telefoni ponoreli." Skupina navkljub navdušenju ni bila pripravljena na negativne reakcije, pesem je bila po besedah nekaterih izrazito šovinistična: "Vedeli smo, kakšen je naš namen, po komentarjih, ki smo jih slišali, smo bili močno prizadeti, to je bilo težko pogoltniti."