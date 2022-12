Četrti albumski učinek novomeškega hiphop impresaria

Side ponuja četrti albumski efekt. Večkratno poseben novomeški raper in hiphop impresario ostaja zvest svojemu značilnemu pripovednemu slogu. Ob tem, da so Sidove sveže rime nemara še bolj zabavne kot kadar koli prej. Izrazito visoka stopnja vsebnosti duhovitih primerjav, simbolizmov in zaključkov delu Sidefekt priskrbi predirljivo in pogosto nadvse lepo pripovedno ost. Kombinacija Sidove ne posebej gromke vokalne ekspeditivnosti in raperjeve vzporedne pripovedne brihtnosti čudovito resonira z easy-funky groovom. Te je povečini ustvaril Urban Malovič. In to po organsko/acid-jazzovsko zvenečem soft, če ne kar slow ali laidback kroju. Štiri posnetke je zasnoval KID, dva pa Sajkoslav. Side se stvarnosti s kopico vsakodnevnih mini- ali mikroproblemov raje loteva počasneje in z iskrim premislekom. Tudi kritično. Celota tako deluje skrajno prikupno, celo odrešujoče. Ravno zaradi številnih in tudi sorazmerno strnjenih Sidovih (uličnih in drugih) modrosti ter posledičnih razodetij še vedno velja priporočilo, da se Sidovih pretežno realističnih, a ultra iskrenih izpovedi (song Eno) velja lotiti s posebno pozornostjo in po možnosti v miru. Nenazadnje tudi Side sam, in to že v drugem zaporednem komadu, sebe (in vse ostale) pozove tja, kjer je mir, v Sidefektni konstalaciji je to Mer. Šele v takih pogojih raperjeve pripovedi zmoremo razumeti in začutiti dosledno. Pripravljenim in umirjenim poslušalska katarza, zagotavljam, ne uide! Je pa zato nekaj trenutkov na albumu Sidefekt res malce, malce protislovnih, če ne kar (namerno) spornih. Peščico skitov ali naključnih vmesnih monologov/dialogov bi avtor lahko skrajšal, če ne kar zanemaril. Posebna sladka težavica oklepa izjemen hit Čakam. Kljub temu, da tega v refrenih bravurozno začini neosoularka Leyre, dinamičen dvogovor med gostujočim Zlatkom in gostiteljem ostane neuravnotežen. Malodane revolucionistični, a še kako spretni Zlatko s svojim nagovorom preprosto preveč izstopi. A ne gre pozabiti, da je Zlatkova kadenca ravno iz songa Čakam morda ena najboljših, kar jih je znani raper v zadnjem času stisnil na katerem koli posnetku. Posebna pohvala gre tudi songu Petra, v katerem gostuje trapovski kombo Matter. Praktično enako kot za Čakam in Zlatka velja tudi za vrle Dupličane: Sled, ki so jo ti zapustili v hrambo kolegu Sidu, je glasbeno in lirično za čisto petico. Že iz navedenega sledi, da je Side eden boljših, če ne najboljši party maker daleč naokrog, mar ne. Med posnetki na Sidefekt šampijonsko mesto pripada skladbi Hotu. Ta milina, ki jih je usojeno postati uspešnica, je rezervirana za hitro nalezljivo kitarsko frazo, še prej pa seveda za simpatično samorefleksijo glavnega lika in njegovo glasbeno muzo Leyre. Podobno ovinkast in s tem privlačen dramaturški lok je raper predstavil že na svojem predlanskem albumu Dok je ovca... bit če vune, ki ga velja izpostaviti znova. Posnetek Đabe je le še dopolnilna ritmična igrivost že omenjenega Sajkoslava, ki jo dopolni še scratch DJ SSF/Stojka. Raper Side to pretežno izkoristi za humorno argumentiran disrespekt obče negative. Pripadajoči video spot je raper pridelal na nedavnih dobro dokumentiranih poteh po drugih kontinentih, kamor ga je zvabila njegova poklicna in še vedno tudi performerska ambicija. Čeprav ti dve Sidovi veščini nista povsem glasbeni, pa ju brez zadržkov smemo uvrstiti v šov biznis. Sidovega efekta nikoli preveč.

Ocena: 5