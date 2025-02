Čez nekaj ur bodo podelili grammyje.

S po sedmimi nominacijami ji sledijo Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone in Charli XCX, po šest nominacij pa imajo Taylor Swift, Sabrina Carpenter in Chappell Roan. Za album leta so poleg Beyoncé nominirani še Taylor Swift (The Tortured Poets Department), Sabrina Carpenter (Short n' Sweet), Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft), Charli XCX (Brat), Jacob Collier (Djesse Vol. 4) in Chappell Roan (The Rise and Fall of a Midwest Princess).

Za posnetek leta so nominirani The Beatles (Now and Then), Beyoncé (Texas Hold 'Em), Sabrina Carpenter (Espresso), Charli XCX (360), Billie Eilish (Birds of a Feather), Kendrick Lamar (Not Like Us), Chappell Roan (Good Luck, Babe!) in Taylor Swift ter Post Malone (Fortnight).

V kategoriji pesmi leta za grammyja tekmujejo Shaboozey (A Bar Song (Tipsy)), Billie Eilish (Birds of a Feather), Lady Gaga & Bruno Mars (Die With A Smile), Taylor Swift in Post Malone (Fortnight), Chappell Roan (Good Luck, Babe!), Kendrick Lamar (Not Like Us), Sabrina Carpenter (Please Please Please) in Beyoncé (Texas Hold 'Em). Na seznamu upajočih za nagrado za najboljšega debitanta/debitantko pa so Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey in Teddy Swims.