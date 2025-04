Chaka Khan se bo s prijatelji na koncertu poklonila Quincyju Jonesu

Na koncertu se bodo Chaki Khan pridružila zvezdniška glasbena imena, kot so Neil Young z zasedbo The Chrome Hearts , Pulp , Sam Fender , Raye , Diana Ross , Lionel Richie , FKA Twigs , Alanis Morissette , Santana in Benson Boone , poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na dogodku, ki so ga poimenovali Chaka Khan in prijatelji: Quincyju z ljubeznijo , se bo 72-letni pevki pridružila tudi nemška pevka Siedah Garrett , ki je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja pogosto sodelovala z Jonesom. "Počaščena sem, da se lahko vračam na odprtje letošnjega jazzovskega festivala v Montreuxu, kjer se bom pridružila toliko umetnikom svetovnega kova," je povedala Khan. Povedala je tudi, da bo s seboj pripeljala nekaj posebnih gostov, s katerimi se bo poklonila "enemu največjih prijateljev, kar sta jih imela glasba in Montreaux".

Pred tem je Khan, ki je znana po pesmih, kot so I Feel For You, Ain't Nobody in I'm Every Woman, na odru Montreuxa nastopila leta 2008 na koncertu, s katerim so počastili Jonesov 75. rojstni dan.

Jones je umrl novembra lani, star 91 let. V svoji karieri je prejel 28 grammyjev, najbolj znan pa je bil po sodelovanju z Michaelom Jacksonom pri njegovih albumih Off The Wall, Thriller in Bad. Sodeloval je tudi s Frankom Sinatro, Dizzyjem Gillespiejem, Dukeom Ellingtonom in Tonyjem Bennettom.

Festival bo v 59. izdaji potekal med 4. in 19. julijem ob Ženevskem jezeru. Kot nastopajoči so napovedani še Shaboozey, Jorja Smith, Leon Bridges, James Blake, Noah Kahan, Jade, Jamie XX, The Black Keys, Bloc Party, Brandi Carlile, Ezra Collective in Joe Bonamassa.

Njegova zgodovina sega v leto 1967, ko se je začel kot izključno jazzovski dogodek, na katerem so nastopala imena, kot so Miles Davis, Nina Simone in Ella Fitzgerald. V 70. letih se je nato odprl še drugim žanrom in na oder privabil izvajalce, kot so Pink Floyd, Led Zeppelin in Bo Diddley. Iz Montreauxa izvira tudi navdih za skladbo Smoke on the Water britanskih rockerjev Deep Purple.