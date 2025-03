Challe Salle in Maja Tasić v svet pošiljata Kemijo s pridihom Balkana

Nova pesem Kemija raperja Challeta Salleta in pevke Maje Tasić vsebuje izrazit balkanski melos, a celotna skladba je v slovenščini. Je to prva tovrstna pesem pri nas? "To smo storili z namenom, ker si želim, da bi bila tudi glasba v slovenščini čim bolj poslušana. To je tudi eden od načinov, zakaj smo skladbo zapakirali v takšno celoto. Na koncu dneva je pesem domača, a ima pridih Balkana. Saj je tudi Slovenija del Balkana," je dejal Challe Salle.