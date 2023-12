Challe Salle o varanju: Če si želiš biti z nekom drugim, mu to povej

Ljubezen je zapletena in velikokrat tudi boli. To je na svoji koži izkusil tudi Challe Salle, ki je trenutno v zelo srečnem obdobju svojega življenja, a vedno ni bilo tako. V preteklosti je bil tudi prevaran, svoje občutke pa je izlil na papir in jih pospravil v predal. Zdaj je začutil, da bo zgodbo o skoku čez plot delil s svetom. Prepričan je, da se bo veliko ljudi poistovetilo s pesmijo, ki nosi pomenljiv naslov 'Ulca zve vse'.

Challe Salle je v času prazničnih in za večino najbolj srečnih dni v letu predstavil novo pesem, ki tokrat nima srečnega konca, nosi pa naslov 'Ulca zve vse'. "Mislim, da je super, da se malo preseka. Življenje je takšno, da ni nikoli vse popolno, nima vse vedno srečnega konca. Tokrat sem se odločil, da moje pesmi ne bodo samo vesele in s srečnim koncem. Važno je, da daš ven svoja čustva in občutke. Da daš ven iz sebe in nekaj poveš. Mislim, da se bo veliko ljudi poistovetilo z mojo zgodbo," je prepričan glasbenik.

icon-expand Challe Salle je v času prazničnih in za večino najbolj srečnih dni v letu predstavil novo pesem, ki tokrat nima srečnega konca. FOTO: Damir Huselja

Kje je našel navdih za novo pesem? "Vse moje pesmi so na podlagi izkušenj iz mojega življenja. To je izkušnja, ki se mi je zgodila še pred zvezo z mojo zdajšnjo zaročenko," je razkril, obenem pa dodal, da je na te občutke že malo pozabil, pesem pa je nastala ravno takrat. "Nekaj let me je čakala v predalu, zdaj pa sem se odločil, da je pravi čas, da jo dam ven," je povedal. "Ljubezen je komplicirana, veliko je nepredvidljivih trenutkov. Tema nove pesmi je prevara, saj me je moja punca varala kar nekaj časa, česar nisem dojel," je priznal.

icon-expand Raper je navdih za novo pesem našel v svojem življenju. FOTO: Damir Huselja

Raper je pesem izdal tudi z mislijo na vse, ki se srečujejo s problemom skokov čez plot. "Poznam veliko ljudi, pri katerih se je varanje vleklo kar nekaj časa. Mislim, da se moramo o tem pogovarjati in dati ven svoje občutke, saj ima to lahko zelo negativne posledice," je dejal. "V to pesem sem dal svoja čustva, ki sem jih čutil takrat v tistem obdobju. Ko sem snemal, sem jih spomnil, ampak zdaj mi ni težko, ker se mi to trenutno ne dogaja," je poudaril.

Vrhničan, ki je letos prvič postal očka sinu Alexu, se je pred zvezo s svojo zaročenko Yvonne Srdoč na prav poseben način soočal s tem, kar je doživel. "Mislim, da se je to zgodilo že večini moških. Sam sem veliko spraševal, če sem sam kriv za to, čeprav sta vedno kriva dva, čutil sem tudi veliko jeze. Zdi se mi pošteno, da, če si želiš biti z nekom drugim, mu moraš to povedati in ne igrati dvojne, skrite igre. Na dveh stolih se ne da sedeti," je poudaril in nadaljeval: "Situacijo sem predeloval s pomočjo športa, druženja s prijatelji in glasbe. Kar koli me teži, poskusim dati na papir in posneti v studiu. Ko je minilo dovolj časa in so se mi zacelile rane, mi tudi pesem ni bila več tako pri srcu. Do zdaj."

icon-expand Vrhničan se je na prav poseben način soočal s tem, kar je doživel. FOTO: Damir Huselja

Ni pa pesem posebna samo zato, ker nima srečnega konca, kot je to za Challeta v navadi, ampak je tudi stil pesmi nekoliko drugačen. "To je malo bolj moderen stil. Hiter ritem, nov slog, ki se mu reče afrobeat in ga pri nas še ni. Zelo je popularno na Balkanu in v Nemčiji, sam pa sem prvi v Sloveniji in upam, da bodo ljudje to dobro sprejeli," je poln upanja glasbenik.

icon-expand Glavno vlogo je odigrala plesalka Živa Krajnik, raperju pa so na pomoč priskočili tudi trije prijatelji, boksarski trener Dalibor Grbić, Youtuber Pero Martić in fitnes model Denis Bajrić. FOTO: Damir Huselja