Challe Salle ob 10-letnici glasbene kariere z motivacijsko pesmijo

Glasbenik Challe Salle gre novim zmagam naproti. Po poslanstvu je glasbenik, po poklicu pa fitnestrener, zato je šport in glasbo združil v novem videoposnetku za pesem Nove zmage.

Challe Salleletos praznuje 10-letnico svoje glasbene kariere, z mešanico starega in novega stila pa je ustvaril motivacijsko pesem v hip hop ritmu. Tokrat pa ni samo Challe glavna zvezda, saj se mu je na snemanju pridružil tudi uspešni domači MMA-borec Uroš Jurišič. Videospot je v nekaj dneh presegel 50.000 ogledov in zasedel tretje mesto lestvice Trending naYouTubu.

icon-expand Challe Salle predstavlja videoposnetek za pesem Nove zmage. FOTO: Domen Jančič

"V času krize, ko glasbeniki nimamo koncertov, s katerimi se preživljamo, kljub vsemu ustvarjam in vztrajam naprej. Tudi če je kriza, karantena ali pa se bliža konec sveta, je glasba moje življenje in ne morem brez nje. Ne glede na vse se bom vedno trudil po svojih najboljših močeh,"je priljubljeni glasbenik komentiral projekt. "Ker letos praznujem 10. obletnico začetka kariere, je bil jeseni načrtovan izid novega albuma, a žal mi je situacija s covid-19 prekrižala načrte. Kljub temu sem se odločil, da v tem letu izdam vsaj tri nove single s prihajajočega albuma, ki bo po vsej verjetnosti izšel šele naslednje leto. Nove zmage je življenjska in motivacijska pesem z močnim sporočilom. Govori o tem, da moraš v življenju kljub vsem oviram in padcem vztrajati naprej in verjeti vase,"je še dodal Challe Salle, ki je prepričan, da v teh časih vsi potrebujemo malo motivacije. "Vedno želim presenetiti svoje poslušalce, zato sem v hip hop ritmu združil svoj stari in novi stil rapanja in petja. Piko na i je dodala vrhunska glasbena in video produkcija, in brez dvoma take kombinacije še ni bilo pri nas. V spotu se pojavi tudi moj prijatelj Uroš, ki s treningom simbolizira premagovanje ovir in odrekanje, da bi svoje dosegel cilje. Vse je mogoče, če vložiš veliko truda in stvari delaš s srcem. Moram priznati, da sem od vseh projektov v zadnjih letih na tega najbolj ponosen,"je ob premieri novega videoposnetka povedal glasbenik.

icon-expand Challe Salle je v novo pesem vključil šport. FOTO: Domen Jančič

Pod glasbeno produkcijo se je podpisal izkušeni producent Željko Mladenović, s katerim Challe sodeluje že 10 let. Po uspešnici Pariz, ki je izšla spomladi v obdobju karantene, sta očitno ujela zmagovalni ritem. Za videoprodukcijo je ponovno poskrbela vrhunska ekipa Squareme, ki jo sestavljata režiser Luka Štigl in direktor fotografije Sebastjan Oblak. Challe je v dosedanji karieri posnel že 29 videospotov, pri tem projektu pa gre za šesto skupno sodelovanje v zadnjih treh letih. Snemanje je potekalo dva dni, in sicer v MMA dvorani TNT Gym v Črnučah, v kamnolomu pri Radomljah in glasbenem studiu RSL v Novem mestu, ki velja za najbolj opremljenega in prestižnega pri nas.

Tokrat se je Challetu na snemanju pridružil tudi borec Uroš, ki je pri nas prava vzhajajoča MMA-zvezda. Po premoru zaradi poškodb pa se mu kmalu obeta tudi borba v eni najuspešnejših svetovnih borilnih organizacij.Uroš je bil nad sodelovanjem zelo zadovoljen:"S sodelovanjem sem noro zadovoljen v vseh možnih pogledih, kljub temu da je bilo snemanje do neke mere zame fizično naporno, saj sem praktično cel dan treniral. Prevladovalo je super vzdušje s pozitivno energijo, celotna ekipa s Challetom na čelu pa je vse skupaj res profesionalno izpeljala. Sama pesem me je takoj navdušila in z veseljem sem se odzval na povabilo, končni izdelek pa je res vrhunski. Čeprav Challeta poznam že nekaj časa, me je na snemanju navdušil kot oseba in glasbenik. Oba gojiva enako ljubezen in strast do tega, kar počneva, in upam, da bo še kdaj priložnost za skupne projekte."

icon-expand Challe Salle FOTO: Domen Jančič