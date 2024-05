Challe Salle poklonil pesem pionirju mešanih veščin Bojanu Kosednarju

Challe Salle je združil moči z MMA legendo Bojanom Kosednarjem - Želvo. Zgodba se je začela že pred več kot desetimi leti, ko je raper ustvaril pesem za Bojana, ki se je vrtela pred vsako njegovo borbo. Na FNC spektaklu pred dobrim mesecem, kjer je Bojan v polni Areni Stožice zmagal, je za glasbeni spektakel poskrbel prav on, ki je z novo pesmijo Želvo pospremil do oktagona. Oboževalci so bili nad novo pesmijo navdušeni in tako se je pevec odločil, da ustvari komad in sicer nadaljevanje prvega.

Splošno je znano, da je hip-hop glasba zelo priljubljena v športu in borilnih veščinah. To dokazuje tudi raper Challe Salle, saj je svojo novo pesem poklonil pionirju mešanih borilnih veščin v Sloveniji, ki sliši na ime Bojan Kosednar - Želva. To je sicer že druga pesem o našem najbolj izkušenem MMA borcu, saj je prva nastala že 13 let nazaj, ko sta oba začela s svojo kariero."Rabiš to, Slovenci nimamo te fight muske, jaz vem za veliko borcev iz naše države, imajo gor ene slušalke in poslušajo komad, angleški rap, ponavadi je rap in jaz se spomnim, ko je Challe Salle naredil prvi komad je bilo meni noro, jaz sem ga poslušal ves čas," je dejal Bojan Kosednar – Želva.

Challe Salle in Bojan Kosednar - Želva FOTO: Erazem Gliha icon-expand

Izid pesmi sploh ni bil planiran Bojan ima za sabo že 28 profesionalnih borb in pri svojih 40. letih še ne razmišlja o pokoju. Na zadnji borbi za hrvaško organizacijo FNC je v polni Areni Stožice premagal Aleksandra Jankovića. To je bil tudi največji dogodek v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin, na katerem pa je za glasbeni spektakel poskrbel Challe Salle, ki je z novo pesmijo Želvo pospremil do oktagona. Po zmagi je sledilo redko videno slavje, saj je Želva stekel do tribune kjer je zanj navijalo preko 200 članov navijaške skupine Green Dragons, ki so prižgali tudi bakle in tako proslavili zmago enega svojih članov. "Želva me je poklical in povedal, da se bori na prvem FNC spektaklu pri nas, ki bo končno v Ljubljani in če bi ga s pesmijo pospremil do ringa. Prvo pesem sem za Želvo posnel že 13 let nazaj, ko sva oba začenjala s svojo kariero in od takrat naprej jo je imel ob prihodu v ring pri čisto vsaki borbi. Nisem pa imel priložnosti, da bi ga spremljal v živo, zato sem bil seveda takoj za. Želel sem pripraviti nekaj posebnega, zato sem posnel čisto novo pesem, ki pa je bila prvotno mišljena samo za ta dogodek. Po nastopu so nas ljudje začeli dobesedno bombardirati s sporočili kdaj izide cela pesem in tako je nastalo nadaljevanje," je povedal glasbenik.

Prvi tovrsten projekt v Sloveniji Čeprav so športno-glasbene kombinacije stalnica v tujini, gre za prvi takšen projekt v povezavi z borilnimi športi pri nas. Glasbenik se že celo življenje ukvarja s športom, po izobrazbi je fitnes inštruktor, drugače pa bivši košarkar. V prostem času trenira v fitnesu, rekreativno igra košarko in obiskuje treninge boksa. Prejšnje leto je opravil 224 treningov v 365 dneh za motivacijo sledilcev, znan pa je tudi po tem, da ne pije alkohola in ne kadi. Z Želvo imata tako veliko skupnega, saj je tudi on trener borilnih veščin, ljubitelji borilnih športov pa ga poznajo kot strokovnega komentatorja borilnih dogodkov na VOYO. Oba dajeta velik poudarek zdravemu načinu življenja in športu, ter želita k temu spodbuditi tudi svoje oboževalce. Challe je bil v preteklem letu tudi del nacionalnega projekta Ambasadorji zdravja v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, v sklopu katerega je obiskoval šole po celi Sloveniji in se z mladimi pogovarjal o zdravju in aktivnem preživljanju prostega časa."Borilne veščine pri nas postajajo vse bolj popularne. Mislim, da ljudje začenjajo razumeti, da ne gre za nasilje, ampak za šport, ki je vreden občudovanja. Z veseljem pokažem svojo podporo Želvi in borilnemu športu, zraven pa so poslušalci dobili še nov hit za trening", je poudaril.

Snemanje videospota FOTO: Erazem Gliha icon-expand