Challe Salle izdal že 30. videospot: Snemanje ni niti približno tako lahko, kot je videti

Na vprašanje, kateri od videospotov je njegov najljubši, če bi moral izbirati med vsemi tridesetimi, pove, da je to za zdaj videospot za pesem Lagano. "Prvič sem igral bolj filmsko vlogo, poleg tega pa je bilo na koncu vse videti točno tako, kot sem si zamislil. Ni lahko igrati smetarja v spotu in biti kul. (smeh) V tistem obdobju sem zamenjal svoj glasbeni stil in v resnici nisem vedel, kakšne odzive lahko pričakujem. Zato sem še bolj vesel, da je pesem postala hit in da ljudje obožujejo tudi spot. Vedno se rad pohvalim, da je eden izmed najbolj gledanih spotov v slovenščini na YouTubu pri nas," je za naš medij povedal 30-letnik in dodal, da so snemanja videospotov vedno zanimiva ter polna različnih prigod.

Vse je enkrat prvič, pravi slovenski pregovor, in s tem se lahko strinja tudi Vrhničan, ki je prav med snemanjem videospotov marsikaj doživel prvič. V videospotu za pesem Pariz je prvič letel s helikopterjem, Challe pa je tudi eden redkih, ki so mu dovolili snemanje v Moderni galeriji. "Spot Letim smo snemali v trampolinskem parku Woop in na voljo ni bil noben drug termin kot ponoči, ko je park zaprt, ker so bili odprti vse dni. Zato smo dva dni zapored snemali ponoči, od 22. do 6. ure zjutraj, poleg tega pa sem prvi dan prišel na snemanje šele ob polnoči, ker sem imel pred tem koncert. Za pesem Kriva sva oba smo snemali spot marca na Nanosu, kjer je bila temperatura pod ničlo. Ujeli smo sončni zahod in se borili z mrazom, snemali smo tudi zračne posnetke, ki pa so bili potem zaradi prevelikega vetra in sunkov povsem neuporabni. Za to mi je recimo še danes žal – svetloba ob sončnem zahodu je bila res filmska."

Enajst let, 30 videospotov in drugačen pristop

Vsekakor je Challe Salle eden tistih glasbenikov, ki so delno odraščali pred očmi javnosti, kar se odraža tudi v njegovi glasbi in videospotih. S tem se strinja tudi sam, saj pravi, da so bili prvi videospoti posneti brez pretiranega razmišljanja in kompliciranja: "Nekaj si zamisliš in greš po občutku. Takrat sem imel 19 let in začetki so bili bolj v stilu 'mladost je norost'. Seveda sem se takrat bolj zabaval, ker nisem razmišljal toliko kot zdaj, so pa zato danes izdelki veliko kakovostnejši. Brez slabe vesti lahko trdim, da so moji videospoti eni najkakovostnejših pri nas."

Ne samo, da sam piše besedila svojih pesmi, povedal je, da je tudi pri realizaciji videospotov zelo vpleten. "Neko osnovo si vedno zamislim sam, ko posnamem pesem, potem pa z ekipo za videoprodukcijo to še skupaj dodelamo. Ideje črpam predvsem iz vsakdanjega življenja, navdih pa dobim tudi iz filmov, ki jih obožujem."