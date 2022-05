Challe Salle predstavlja nov filmski videospot z naslovom Ona

Eden najbolj priljubljenih slovenskih raperjev, Challe Salle, predstavlja svoj 34. videospot. Z novo hiphop pesmijo Ona vrhniški glasbenik pozdravlja pomlad in poletje, ki bo po dolgem času spet polno nastopov, septembra pa ga v ljubljanski Cvetličarni čaka tudi velik koncert ob 12. obletnici kariere. Pesem Ona je na YouTubu v treh dneh presegla 100 tisoč ogledov.

Filmski videospot v slogu Jamesa Bonda Le kateri glasbenik se ne bi rad preizkusil v snemanju videospota, ki s svojimi kadri spominja na enega in edinega Jamesa Bonda? Challe Salle je zavihal rokave in v sodelovanju z nadobudnim mladim videoproducentom Maticem Gabrielom posnel nov spot z zanimivo zgodbo. Zgodba se tokrat dogaja v igralnici, v njej pa raper nima glavne vloge. ''Pesem je takšna, da ne morem biti preveč v ospredju, saj govori zgodbo o punci. Tako sem dobil idejo, da bi igral kar njenega varnostnika, da bi imel stransko vlogo, ki se ujema z zgodbo. Želeli smo ustvariti vzdušje filmov in mislim, da smo znova naredili vrhunski izdelek, s katerim dvigujemo nivo domače scene,'' je povedal.

Pri glasbeni in videoprodukciji je Challetu Salletu najpomembnejše, da je zadeva narejena na najvišji ravni: ''Filmski videospot, v katerem je tudi kratka zgodba, ki se ujema z besedilom pesmi. Pesem pa ima sigurno zanimivo vsebino in je brez dlake na jeziku." Za moderno glasbeno produkcijo je poskrbel izkušeni Željko Mladenović, s katerim Challe sodeluje že od samega začetka kariere.

icon-expand Challe Salle FOTO: Matic Gabriel

Atraktivno dekle, ki se je v spotu prelevilo v "Njo", je Nina Bolhar, sicer Instagram model in študentka modnega oblikovanja. V videospotu se pojavi tudi akrobatka Tamia Šeme, finalistka zadnje sezone šova Slovenija ima talent. Videospot je bil posnet v dveh dneh, in sicer na dveh različnih lokacijah – v Ljubljani in Novi Gorici.

Družbenokritična pesem na podlagi resničnih zgodb ''Pesem Ona ima globlji pomen, saj govori o določenem tipu žensk, s katerimi sem se v življenju že velikokrat srečal. Govori o dekletih, ki na življenje gledajo samo skozi denar, interes, blagovne znamke, dobre avtomobile in priljubljenost. O dekletih, ki si želijo biti videne, znane in opažene – rade bi, da vsi vedo, kdo so. Dandanes se na družbenih omrežjih pojavlja veliko tega in punce v ospredje postavljajo samo zunanji videz. Pesem temelji na lastnih izkušnjah, želel sem izpostaviti ta problem, ker je takšnih primerov žal vse več, še posebej med mlajšo generacijo. Ogromno mladih nasploh ima danes napačne ideale, predvsem pa mislijo, da je denar prav vse.''

icon-expand Challe Salle in ekipa s snemanja FOTO: Matic Gabriel

Challe v pesmi tudi pojasnjuje, zakaj je dekle postalo takšno in da je bil povod vsega tega nenehno razočaranje nad moškimi. ''Tako si za prioriteto v življenju postavi materialne stvari. S tem, da ima veliko denarja in da je opažena, se želi na nek način maščevati moškim in vsem, ki so jo prizadeli.''

icon-expand Priljubljeni pevec predstavlja nov videospot FOTO: Matic Gabriel