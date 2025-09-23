Svetli način
Glasba

Challe Salle v novem videospotu prvič s celotno družino

Ljubljana, 23. 09. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ota Širca Roš , E.K.
Komentarji
2

Challe Salle je izdal že četrti singel z novega albuma, Spomini, ki pa razkriva njegovo najbolj osebno plat, tudi zato, ker se v videospotu prvič pred kamerami pojavi njegova celotna družina - žena Yvonne, dvoletni sin Alex in komaj tri mesece stara dojenčica Luna. Spot prikazuje njegov resnični vsakdan: od jutra, ko ga zbudi sin, pa do večera. Nov glasbeni album, ki izide čez dobre tri tedne, pa bo poleg štirih že izdanih pesmi prinesel še enajst povsem novih skladb. Challe Salle je tudi avtor vseh besedil in je aktivno sodeloval tudi pri aranžmajih.

Challe Salle je izdal četrti singel z novega albuma, Spomini, ki se dotakne najglobljih življenjskih resnic. "Vsak človek, ki je do zdaj poslušal moje pesmi, pa mogoče, ki mu je bila vsaj ena moja pesem všeč, da bo tudi na tem albumu izmed teh 15 skladb zagotovo našel vsaj eno pesem zase, v kateri se bo našel. Moja želja je seveda, da se vse te pesmi nekako dotaknejo vseh teh ljudi," nam je povedal raper.

Pesem je opremil tudi z videospotom, ki je eden najbolj avtentičnih v Challetovi karieri. Prvič se pred kamerami pojavi njegova celotna družina - žena Yvonne, dvoletni sin Alex in komaj tri mesece stara dojenčica Luna.

"Zaradi tega mi ta pesem zelo pomeni, ker je nekaj posebnega. Prvič se cela moja družina pojavi in v bistvu sem hotel ujeti vse te trenutke, ki prehitro minejo na en kup, zato sem v bistvu pokazal del svojega življenja, kako poteka moj dan in kdo so tisti najbolj pomembni ljudje, ki so vsak dan z mano, ki mi stojijo ob strani, v dobrem in slabem in v bistvu smo naredili ta projekt povsem brez filtra, spontano. To sem jaz, to je moje življenje in upam, da bo ljudem všeč," je dodal pevec.

Challe Salle Pevec raper spomini družina
KOMENTARJI (2)

kavč čips pivo gremo pljuvat
23. 09. 2025 18.53
+2
je že Zlatko opisal kako potekajo njegovi dnevi
ODGOVORI
2 0
Mean Cat
23. 09. 2025 18.50
+0
Zlatko je ze vplacu predplacilo albuma
ODGOVORI
1 1
