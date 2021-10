Challe Salle: Uspeh ni slučajnost, ampak kombinacija trdega dela in odrekanja

Saše Petrović , ki ustvarja pod imenom Challe Salle , se tokrat predstavlja s pesmijo Uspeh , za katero je posnel videospot, v katerega je združil različne situacije iz njegove preteklosti, ki so vplivale na njegovo pot in ga izoblikovale v uspešnega glasbenika in vzornika številnim generacijam. V le nekaj dneh je videospot presegel 80.000 ogledov na YouTubu in številke še vedno naraščajo.

"Ta projekt je res nekaj posebnega ... moja zgodba, moje življenje v treh minutah. Ima močno sporočilo in mislim, da je to najbolj globoka pesem na naši glasbeni sceni v tem letu. Želel sem prikazati svojo pot do uspeha, ki je bila vse prej kot lahka. Začel sem na dnu in kljub različnim življenjskim izkušnjam, sem vztrajal pri svojih sanjah. Dolgo je trajalo, da sem danes tu, kjer sem, a zato je lahko moja zgodba inspiracija in motivacija za vse, ki si želijo uspeti. Uspeh ni slučajnost, ampak kombinacija trdega dela, truda, odrekanja, učenja, znanja in ljubezni do tega, kar počneš. Najbolj pomembno pa je, da daš vse od sebe in nikoli ne obupaš," je ob izidu zadnjega singla Uspeh dejal Challe Salle.

Challe vsa besedila piše sam, pod glasbeno produkcijo pa se je zopet podpisal priznani domači producent Željko Mladenović. Pesem z močnim sporočilom je tokrat v hip hop ritmu, s katerim se vračata na začetke skupnega ustvarjanja. S tem singlom je priljubljeni raper napovedal nov album, ki bo kronal 12. leto njegove kariere. Za video produkcijo je poskrbel uspešni mladi režiser Mark Pirc iz Studia 7, ki je posnel tudi videospot za pesem Gud vajb, eno izmed najbolj znanih Challetovih pesmi. Snemanje je trajalo štiri dni, in sicer na različnih lokacijah v Ljubljani in na Vrhniki, kjer je Challe odraščal in živi še danes.