Challe Salle: Vedno bom na strani malega človeka

Od vulgarnih besedil do otroških zvezkov

"Ko sem začel ustvarjati v hip hop zvrsti, si tega nisem predstavljal," je svojo karierno pot v oddaji Ena na ena komentiral Challe Salle. Vrhniški glasbenik, ki je svojo kariero začel z tako imenovanim gangsterskim rapom, polnim kletvic in jeze, je danes znan predvsem kot eden večjih vzornikov najmlajših poslušalcev. "Na splošno je prišlo do spontane spremembe stila. Zamenjal sem življenjski stil, razmišljanje in potem se je to poznalo pri glasbi. Ko sem videl, koliko mladih me spremlja, sem to čutil kot odgovornost, zato se trudim biti za zgled. Ne samo s svojim načinom življenja, ampak tudi z obnašanjem. Odgovornost skušam preusmeriti v nekaj pozitivnega."

31-letnik pravi, da ga veseli, da ga spremlja toliko mladih poslušalcev, zato jim ljubezen zelo rad vrača: "Zdi se mi, da mora imeti mladina v vsaki državi svoje idole. Pri nas se je po dolgem času zgodilo, da je mlado populacijo spet nekdo privabil, še posebej z rapom in hip hopom, ki ni najbolj priljubljena glasbena zvrst."

Eden največjih vplivnežev: spremlja ga več kot 200 tisoč ljudi

Challe Salle pravi, da se zaveda svoje odgovornosti do ljudi, ki ga spremljajo, saj ve, da je med njimi ogromno mladih. "S tem pride velika odgovornost, zato moraš paziti, kaj boš rekel, kaj boš naredil. Vedno imaš v ozadju nekje nek glas, ki te na to opominja. Na mlade hočem res pozitivno vplivati, ker moji idoli niso gledali na to odgovornost." Slaku je povedal, da so bili njegovi idoli Klemen Klemen, Ali En, kasneje Murat in Jose.

Zgovorni Vrhničan bo v oddaji Ena na ena ob 17:50 uri na POP TV povedal več tudi o narodnozabavni glasbi, o slabih obdobjih v življenju, o jezi, ki jo je nekoč izražal v svoji glasbi, o družini in otroku, ki se bo njemu in njegovi izbranki Yvonne pridružil že čez nekaj mesecev.