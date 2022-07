Challeta Salleta na snemanju videospota obiskala Policija

Obisk Policije na snemanju spota

Postavna lepotica, ki glasbeniku dela družbo v spotu, je model Jutra Zorc, ki se je v preteklosti že pojavila v nekaj v domačih videospotih. Poleg nje se mu je pridružilo še nekaj znanih obrazov, in sicer zvezdnici naših resničnostnih šovov Kmetija in Sanjski moški – Tjaša Vrečič in Ana Pusovnik, Youtuber Pero Martić, modna lepotna vlogerka Eva Centrih in njen fant, glasbeni producent Rale, eksotična plesalka Nadja Arhar ter DJ in radijski voditelj Klemen Kopina. Druščina se je na snemanju očitno preveč sprostila, saj je eden izmed sosedov poklical Policijo zaradi hrupa. Na srečo so jo odnesli le z opozorilom in projekt mirno zaključili pozno v noč. "Na snemanju smo se imeli super kot po navadi. Čeprav nam je v Ljubljani malo ponagajalo vreme in sosedje, je na koncu vse izpadlo kot sem si zamislil. To je že moj peti videospot v zadnjih 12 mesecih in pravijo mi, da kaj takega še ni uspelo nobenemu glasbeniku na naši sceni. To je zame velika čast in dosežek. Poleg tega pa je to že moj 35. videospot, kar se mi zdi zelo lepa številka za 12 let kariere. Trudim se biti vedno boljši v vseh pogledih. Zdaj si bom vzel mesec dni počitka, potem pa gas naprej."