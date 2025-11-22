Svetli način
Charli XCX iz filma in nadzorovana usoda Ellie Goulding

22. 11. 2025

Matjaž Ambrožič
Londonska pevka Demae s skokom v globino.

CHARLI XCX - Chains of Love

Zvok je pomenljiv, rahlo zamolkel, a dovolj globok in zato prepričljivo ekspresiven. Toda ritmična preobteženost songa Chains of Love, ki predstavlja vrnitev angleške elektro-pop dive, preveč neposredno slika dekliške travme. Te izpostavlja tudi pomanjkanje bolj konkretnega refrena. Ampak. Chains of Love je v posebni funkciji, saj je napev ključni del glasbene opreme za prihajajočo filmsko uspešnico, zgodovinsko erotično psihološko dramo Wuthering Heights. Po velikanskem uspehu odmevnega albuma Brat (2024) je Charli XCX za Chains of Love izbrala pravi kontekstualni okvir ob ravno pravem času.

OCENA: 4

DEMAE ft. YUKUMI - Thank You

Začetek napeljuje k obisku džezovske oaze. Ta se kmalu zatem prelevi v dobrikanje in radost na spevni nu-soul Veneri, proti koncu pa nas vrla londonska pevka in avtorica povede v bližino dokaj standardiziranih raperskih gabaritov, mestoma po vzoru Lauryn Hill. Švedinja Yukimi Nagano iz zasedbe Little Dragon delno prevzame tipske spremljevalne vokale. Komad, v katerem se ves čas tiho precaja seksapil in strast, nepovratno postane omamni koncentrat naslade. V resnici je vseh osem komadov z Demaeinega mini albuma Deep Dive točno takih, skratka perfektnih.

OCENA: 4,5

ELLIE GOULDING - Destiny

Izjemen glas angleške pevke, vključno z njegovo nežno hrapavostjo, je še kako očarljiv, tudi ko pod njim ni pospeševalnega plesnega ritma. Destiny je prva izdaja Ellie Goulding po dveh letih. Balada z veliko osebnostjo organskih zvokov ima zavidljiv atmosferski značaj. Povsem nepredvidljiva in nekonsistentna ter na singličnih izdajah utrjena pojavnost Gouldingove ostaja poseben ustvarjalni in izdajateljski misterij. Pač, usodo si kroji sama. Spoštljiv sezonski priboljšek.

OCENA: 3

THE NEIGHBOURHOOD - Hula Girl

Slogovne preference ameriškega novorockerskega benda že vrsto let ocenjujem kot zelo posrečene. The Neighbourhood so vedno blizu nas, čeprav izdatnega preboja na vrh oziroma med najbolj slavne zasedbe svojega veka še niso uspeli doseči. Sprva - to je zdaj že pred dvema desetletjema - se je zdelo, da kalifornijska ekipa predstavlja resno konkurenco triperesju The Killers, Imagine Dragons in Maroon 5. Toda hipstersko-kozmični pripovedni odvodi, ki jim The Neighbourhood neobremenjeno sledijo tudi na aktualnem petem albumu Ultrasound, poetiko tega alternativnega kvinteta ohranjajo lahkotno in vedno svežo. Hula Girl prej izzveni kot portret rdečelase Angležinje kot pa pacifiške morske deklice.

OCENA: 3,5

