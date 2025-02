Charli XCX kantavtorica leta: bo dominirala tudi na nagradah brit?

Eno največjih pop ikon lanskega in letošnjega leta Charli XCX so člani nagrad brit imenovali za kantavtorico leta. Kot poroča BBC, bi nagrada lahko nakazovala, da bo glasbenica prevladovala tudi na letošnji podelitvi nagrad brit, ki bo potekala konec tedna. Gre sicer za njeno prvo nagrado brit v več kot 12-letni karieri.

Charli XCX je letos izvajalka z največ nominacijami med vsemi. Potegovala se bo v kar petih kategorijah, med drugim za kipec v kategorijah umetnik leta, album leta, pesem leta, plesni nastop in pop nastop. Čeprav je na sceni že več kot desetletje, je širšo prepoznavnost dosegla s sedmim albumom Brat, ki je z dobro promocijo postal tudi pravo gibanje. Mnogi so lansko poletje namreč prav po albumu označili za "brat poletje". Po zvezdničinih besedah je album kaos in čustveni pretres ob klubski glasbi. Zanj je pred kratkim prejela tudi tri grammyje.

Tokratno podelitev nagrad brit bo vodil znan britanski komik in igralec Jack Whitehall. Podelitev bo nedvomno velika poslastica za glasbene navdušence. Nadejajo si namreč lahko nastope velikih glasbenih zvezd, kot so Lola Young, Sam Fender, Sabrina Carpenter, Jade, Myles Smith, The last dinner party in Teddy Swims.