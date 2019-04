Cher je nerodno zaradi 'poslovilnih' koncertov

Bo turneja Here We Go Again za Cher zares poslovilna?

Pop ikona Cher, ki jo poznamo tudi iz filmov kot so Sirene, Čarovnice iz Eastwicka, MesečnicainMamma Mia! Spet začenja se, je priznala, da je že pred poldrugim desetletjem razmišljala, da bi se poslovila od pevskih odrov, saj je imela med leti 2002 in 2005 turnejo Living Proof: The Farewell Tour. A kot vemo, se je potem leta 2014 vrnila pod žaromete, saj se je potem podala na turnejo Dressed to Kill, zdaj pa se spet pripravlja na turnejo Here We Go Again.

72-letnica vztraja, da resnično ni mislila, da bi lahko še privabila velike množice po njenih prejšnjih turnejah, a zdaj, po njenem gostovanju v Las Vegasu in broadwayskem muzikalu o njenem življenju, jo predvsem skrbi, da jo imajo vsi za veteranko v glasbenem poslu.

"Nerodno je, ker imam ves čas te poslovilne turneje, saj prisežem pri bogu, da vsakič mislim, da se ne bom več vrnila. Sem stara sto let, le kdo me bo prišel gledat? Moja mama je 93 in mi ves čas govori, da je starost zgolj številka. Če jo pustiš pri miru, te ne bo motila. Ves čas ji govorim: mama, ti si nora,"je povedala v televizijski oddaji Today.

Vseeno pa priznava, da jo adrenalin, ki ga občuti, ko stopi na oder vsak večer pred občinstvo, vedno znova opomni, zakaj se vedno znova vrača.

"Vem, da ko zakorakam na oder, da sem povezana z vsako osebo, ki je tam in ljudje takrat pozabijo, če so nesrečni, če so izgubili službo, če niso plačali avta. Tam sem zato, da osrečujem ljudi tisti dve uri. To je moj posel in zato se moram vrniti," je v smehu priznala.

Cher bo s turnejo Here We Go Again nadaljevala 18. aprila v Pittsburghu, v Pensilvaniji, konec maja pa bo koncertirala tudi na Otoku.