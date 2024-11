Cherry Flavoured si s pesmijo Obraz utirajo pot na slovenski glasbeni trg

Mladi rockerji, ki ustvarjajo pod imenom Cherry Flavoured, se lahko pohvalijo z dejstvom, da so kot predskupina nastopili pred največjimi imeni slovenske rock scene, kot so Siddharta in Big Foot Mama. Zdaj pa si z novo pesmijo Obraz utirajo pot kot samostojen bend. Za pesem so posneli tudi videospot, s katerim so se kot bend tudi vizualno predstavili.

OGLAS

"Do sedaj se lahko pohvalimo z nastopi kot predskupina številnim že uveljavljenim legendarnim slovenskim skupinam, kot so Siddharta, Big Foot Mama, MI2, Mrfy, Kokosy, Batista Cadillac. Zdaj pa je napočil naš čas, da se prebijemo na slovensko glasbeno sceno," so prepričani fantje iz skupine Cherry Flavoured. Mladi rockerji so tako v svet poslali novo pesem, ki nosi naslov Obraz.

Mladi rockerji, ki ustvarjajo pod imenom Cherry Flavoured, predstavljajo pesem Obraz. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pri novi pesmi so Alen Andrejčič, Aljaž Mavrič, Luka Kolar in Simon Jezernik sodelovali s producentom Dejanom Radičevićem. "Že dobri dve leti ustvarjamo avtorsko glasbo, ki je mešanica različnih glasbenih okusov vseh štirih članov. Tako vsak član k vsaki skladbi doda kanček sebe. Rezultat je glasba, v kateri se lahko poslušalec najde, ne glede na to kakšno občutje doživlja," pravijo fantje, ki s pesmijo napovedujejo tudi več koncertnih nastopov po vsej Sloveniji.

Z novo pesmijo napovedujejo tudi več koncertov. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand