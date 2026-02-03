Cherry Flavoured z novo pesmijo napovedujejo izid prvenca

"Iz ust do ust je zgodba o paru, ni pa klasična ljubezenska pesem. Cherry Flavoured se radi lotevamo netipičnih tem, tako da se ta pesem konča tragično," pravi frontman skupine, Simon Jezernik . Težka tema, ki pa jo krasita melodija in refren, ki gresta hitro v uho.

"S prejšnjim singlom smo želeli sporočiti veliko, zato zdaj vse skupaj rahlo umirjamo in se podajamo v nov svet, svet domišljije. Ljubezen je zagotovo eno najmočnejših čustev in v svetu domišljije je lahko še toliko bolj močna in nepredvidljiva, včasih tudi zavajajoča," dodajajo.

"To je za nas res posebna pesem, saj je sploh prva, ki smo jo ustvarili skupaj. Z njo smo se prijavili in nastopali na kar nekaj natečajih, ki so odskočna deska za mlade bende, tako da nas spremlja že kar nekaj časa in nam res veliko pomeni. Radi pa jo imajo tudi obiskovalci naših koncertov, tako da je ena tistih, ki na koncertih ne sme manjkati," še pravijo člani benda iz Savinjske doline, ki so večinski avtorji skladbe. Tudi to so ustvarili s svojim hišnim producentom Dejanom Radičevićem Daisyjem, s katerim pospešeno snemajo gradivo za prihajajoči prvi album.