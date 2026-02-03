Naslovnica
Glasba

Cherry Flavoured z novo pesmijo napovedujejo izid prvenca

Ljubljana, 03. 02. 2026 18.37 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal K.Z.
Cherry Flavoured

Štiričlanska pop-rock skupina iz Savinjske doline, ki si je nadela ime Cherry Flavoured, nabira skladbe za debitantski album. Tokrat predstavljajo prvo pesem, ki so jo ustvarili kot skupina in jo naslovili Iz ust do ust. Video za temačno ljubezensko skladbo so posneli na idilični lokaciji pri jezeru Jasna v zasneženi Kranjski Gori. Ledena atmosfera je bila za ekipo odlična kulisa za pesem o paru, ki ga ne čaka klišejski srečen konec. Člani skupine poudarjajo, da sicer po naravi niso temačne duše, saj jih bolj opredejuje mladost, energičnost in entuziazem do eksperimentiranja v glasbi.

"Iz ust do ust je zgodba o paru, ni pa klasična ljubezenska pesem. Cherry Flavoured se radi lotevamo netipičnih tem, tako da se ta pesem konča tragično," pravi frontman skupine, Simon Jezernik. Težka tema, ki pa jo krasita melodija in refren, ki gresta hitro v uho.

Cherry Flavoured predstavljajo novo pesem.
Cherry Flavoured predstavljajo novo pesem.
FOTO: Janez Štrukelj

"S prejšnjim singlom smo želeli sporočiti veliko, zato zdaj vse skupaj rahlo umirjamo in se podajamo v nov svet, svet domišljije. Ljubezen je zagotovo eno najmočnejših čustev in v svetu domišljije je lahko še toliko bolj močna in nepredvidljiva, včasih tudi zavajajoča," dodajajo.

"To je za nas res posebna pesem, saj je sploh prva, ki smo jo ustvarili skupaj. Z njo smo se prijavili in nastopali na kar nekaj natečajih, ki so odskočna deska za mlade bende, tako da nas spremlja že kar nekaj časa in nam res veliko pomeni. Radi pa jo imajo tudi obiskovalci naših koncertov, tako da je ena tistih, ki na koncertih ne sme manjkati," še pravijo člani benda iz Savinjske doline, ki so večinski avtorji skladbe. Tudi to so ustvarili s svojim hišnim producentom Dejanom Radičevićem Daisyjem, s katerim pospešeno snemajo gradivo za prihajajoči prvi album.

Pesem ima tudi videospot

Spremljevalni video so posneli na idilični lokaciji pri jezeru Jasna v zasneženi Kranjski Gori, ki je popolnoma sovpadala z energijo skladbe, ki riše izrazito hladno, zadržano in temačno vzdušje. Z dvema snemalcema so posneli vizualno močne, atmosferične kadre, pri čemer se niso odločili za klasično narativno upodobitev zgodbe, ampak puščajo gledalcem prostor za lastno interpretacijo. 

Čeprav novi singel in spot na prvi pogled delujeta temačno, Cherry Flavoured niso temačne duše. Nasprotno – bend sestavljajo mladostni, energični in izjemno entuziastični posamezniki, ki glasbo doživljajo kot prostor svobode in eksperimenta. Prav ta odprtost se odraža tudi v besedilih, kjer si v slovenskem jeziku zavestno dovoljujejo večplastnost in odmik od klasičnih, že prežvečenih tem.

Skupina verjame, da so negativna in pozitivna čustva neločljivo povezana ter da prav napetost med njima ustvarja zanimive zgodbe – tako v življenju kot v glasbi. Po njihovem mnenju resničnost ne ponuja zgolj srečnih koncev brez zapletov, zato tudi njihove pesmi pogosto raziskujejo robne, nelagodnejše prostore čustev.

Cherry Flavoured pesem skupina
