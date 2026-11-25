Izdali ste prvenec Akt. Koliko časa je nastajal in komu ste ga najprej dali v posluh?

Album je nastajal kar dolgo, skoraj dve leti. Vsaka skupina se mora na začetku nekako najti – odkriti svoj zvok in vsaj približno določiti smer, v katero želi iti. Nam je to na nek način uspelo, čeprav danes, ko že ustvarjamo nove pesmi, opažamo, da so nam nekatere skladbe s prvenca že nekoliko zastarele. Pravzaprav smo šele skozi proces ustvarjanja tega albuma zares začeli odkrivati svoj zvok in svojo smer. Pa še zdaj ne bi rekli, da smo ju povsem našli. Tako je tudi prav. Vsaka skupina se mora na začetku iskati in razvijati. Če že na prvem albumu nastopiš kot popolnoma izoblikovan bend, nekaj najbrž ni povsem iskreno. Tudi kot poslušalci radi spremljamo celotno zgodbo in razvoj benda skozi različne albume. Album smo najprej predstavili našemu producentu Dejanu Radičeviću, in sicer kar v živo. Pesmi so mu bile zelo všeč. Pogosto uporablja izraz, da je nek komad 'workable', kar pomeni, da v njem vidi potencial za nadaljnje delo in produkcijo. V naše komade ni bilo treba veliko posegati, kar je pohvalil tudi sam. Glede na to, da gre za prvenec, je bil z njihovo ravnjo zelo zadovoljen, na kar smo tudi sami ponosni. Ko smo z Dejanom pripravili demo posnetke, smo jih najprej dali poslušati prijateljem, družini in ljudem, ki so nam blizu.

Cherry Flavoured predstavljajo prvenec Akt. FOTO: Janez Štrukelj

Na njem je deset pesmi, poimenovali pa ste ga po prvi. Zakaj ta odločitev?

Album smo poimenovali po pesmi Akt, ker se nam zdi, da smo z njo naredili nekakšen ustvarjalni preskok. Z njo smo dvignili raven glasbene ustvarjalnosti, šli nekoliko bolj izven okvirjev in si dovolili več svobode, tudi kar zadeva dolžino pesmi. Nismo se obremenjevali s tem, ali bo skladba dovolj kratka in primerna za radijsko predvajanje. Res je, da ne gre za šestminutno pesem, se pa približuje petim minutam, kar za radijske standarde ni najbolj običajno. Odločili smo se, da bomo tokrat naredili tako, kot sami čutimo, in mislim, da bomo takšen pristop ohranjali tudi v prihodnje. Sčasoma smo ugotovili, da je najpomembneje, kaj ljudje ob glasbi začutijo in ali prepoznajo, da si jo ustvarjal iskreno, sproščeno in po svoje. Tudi sam pojem akta smo si predstavljali bolj kot gledališko oziroma teatralno dogajanje, ne toliko kot golo telo. Akt je za nas nekakšna predstava, zato se nam je zdel primeren naslov za naš prvi album. Na neki način nas povzema tudi kot štiri fante na odru. Tudi besedilo pesmi se precej navezuje na gledališče, igro in maske, ki predstavljajo različna čustva ter osebnosti, ki jih lahko nosi en sam človek.

Kaj je tisti akt, po katerem si želite, da vas pozna slovenska publika?

Želimo si, da bi nas ljudje prepoznali predvsem kot iskrene ustvarjalce. Mislim, da je to nekaj, kar ljudje najbolj cenijo in si navsezadnje tudi zaslužijo. Radi bi bili bend, pri katerem ni 'bullshita'. To velja tako za našo glasbo kot tudi za vse, kar počnemo zunaj nje – na intervjujih, nastopih in v javnosti nasploh. Zdi se mi pomembno, da povemo točno to, kar mislimo, brez nepotrebnih filtrov in mask. Sploh v današnjem svetu, v katerem je vse več umetne inteligence, medijev in nekakšnih umetnih podob, ki jih ljudje ustvarjajo o sebi, se mi zdi pomembno ohraniti lastno identiteto. Da si še vedno upaš biti človek, povedati, kar misliš in se izraziti na svoj način. To bi radi predstavljali tako v Sloveniji kot tudi širše, če nam bo uspelo.

Cherry Flavoured na festivalu Castle 2026. FOTO: Janez Štrukelj

Se strinjate, da bi lahko rekli, da so rdeča nit plošče odnosi? Kako vi gledate nanje, kateri so za vas najpomembnejši in kateri najbolj bolijo, ko v njih ni vse v redu?

Definitivno se strinjam, da so odnosi ena izmed rdečih niti albuma, čeprav gre v širšem smislu za nekakšen boj med različnimi osebnostmi znotraj posameznika. Mislim, da se v teh letih, sploh v svetu, v katerem živimo danes, veliko ljudi sooča z vprašanji identitete – s tem, kdo sploh so in kam spadajo. Kot pevec in avtor besedil lahko vse te misli in vprašanja prenesem na papir ter jih spremenim v nekaj lepega, kar lahko potem delim z drugimi. Mogoče lahko s tem komu pomagam predelati podobne občutke, kot sem jih sam. Po drugi strani pa tudi meni veliko pomeni, ko vidim, da se ljudje v naših besedilih prepoznajo in razumejo, kaj sem želel povedati. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi ostali fantje v bendu. Veliko se pogovarjamo o besedilih, o tem, kaj želimo z njimi povedati in kako se počutimo. Vsi na neki način prispevamo k tematski zasnovi posameznih pesmi. Kar zadeva najpomembnejše odnose, bi izpostavil predvsem družino in prijatelje. Mislim, da so prav ti odnosi lahko tudi najbolj boleči. Priznati si moramo, da so odnosi, ki so nam lahko najlepši, včasih tudi najbolj zapleteni in nas lahko najbolj prizadenejo. Zato jih je treba negovati in ostajati v stiku z ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Obenem pa se mi zdi pomembno, da tudi v odnosih ohraniš del sebe. Ni dobro, da se nekomu stoodstotno prilagodiš ali predaš, še preden zares veš, ali je ta odnos obojestranski. Hitro se lahko zgodi, da je odnos na videz lep, v resnici pa precej enostranski. Mislim, da moramo znati prepoznati ljudi, ki so vredni našega časa, in takšne odnose tudi skrbno negovati.

Vsa besedila, razen pesmi Lud, so v slovenščini. Kako se je vmes znašla ena tujejezična? Kakšna je njena zgodba?

Pesem Lud je nastala precej spontano. Enkrat so fantje ostali na vajah brez mene in v bistvu sami ustvarili celoten instrumental, skupaj s strukturo pesmi. Nato so mi poslali posnetek, jaz pa sem ga poslušal na avtobusu na poti iz Ljubljane v Celje. Ker gre za kar dolgo vožnjo, sem imel dovolj časa, da sem ob poslušanju napisal besedilo za celotno pesem. Pravzaprav se sploh nisem zavestno odločil, da bom napisal pesem v hrvaščini. Jezik mi je nekako sam od sebe ustrezal oziroma se mi je zdel primeren za to skladbo. Besedilo je nastajalo zelo spontano in niti nisem posebej razmišljal o tem, da pišem v drugem jeziku. Ko sem prišel na naslednje vaje, sem fantom rekel, da imajo zdaj dve možnosti – ali jim bo ideja zelo všeč ali pa jim sploh ne bo. (smeh) Na koncu jim je bila zelo všeč, zato smo pesem pustili v tej obliki. Mislim, da je res dober komad in da lepo pokaže, da si upamo pri ustvarjanju iti tudi nekoliko izven svojih običajnih okvirjev.

Na plošči sicer ni gostovanj, pri komadu Ne morem razumet pa je opazen ženski vokal. Koga ste povabili, da zapoje z vami, in zakaj prav njo?

Pri pesmi Ne morem razumet smo sodelovali z našo kolegico in staro znanko Nino Lampret. Zanimivo je, da je bila Nina del našega prvega nastopa, ki se je zgodil v Žalcu. Takrat smo imeli svoj prvi samostojni koncert, na katerem smo nastopili še skupaj z enim bendom, Nina pa je bila prav tako ena izmed nastopajočih. Ko smo snemali pesem Ne morem razumet, je naš producent Dejan predlagal, da bi se v skladbo zelo lepo podal ženski vokal. Takrat sem se hitro spomnil na Nino, jo kontaktiral in bila je takoj za sodelovanje. Mislim, da se je vse skupaj res lepo izšlo. Ne morem razumet je zagotovo ena mojih ljubših pesmi na albumu, njen vokal pa je k temu veliko prispeval.

Producentsko je nad albumom bdel Dejan Radičević, ki ga sicer na slovenski glasbeni sceni dobro poznamo. Kako je prišlo do sodelovanja z njim?

Zgodba o tem, kako smo spoznali Dejana, je precej zanimiva in pravzaprav čisto naključna. Enkrat smo po vajah s fanti zavili še v en bar na pijačo in se tam kar precej zadržali. V nekem trenutku sem začel peti. Mislim, da se je takrat predvajala pesem Californication skupine Red Hot Chili Peppers ali pa Like a Stone skupine Audioslave. (smeh) Tam je bil neki gospod, ki mi je rekel, da mu je všeč, kako pojem. Nato smo prišli do pogovora o tem, da imamo bend, in omenil je, da pozna producenta, s katerim bi se mogoče lahko povezali. Dal nam je njegovo telefonsko številko in izkazalo se je, da gre za Dejana Radičevića. Spomnim se, da smo se nato odpravili k njemu v studio z enim od naših komadov, Neznano. Pesem je bila takrat že objavljena oziroma vsaj precej daleč od demo različice. Dejan jo je poslušal in rekel nekaj v smislu: "Ja, v redu je, ampak ko pa pridejo noter bobni, je pa to instant turn-off." (smeh) To sem si kar dobro zapomnil. Kljub temu je pozneje prišel še na naše vaje, poslušal nekaj drugih komadov in očitno prepoznal potencial v bendu. Tako se je začelo naše sodelovanje, ki se je na koncu razvilo v ustvarjanje celotnega prvenca. Z Dejanom se res dobro razumemo, njegovo delo zelo cenimo in zagotovo nameravamo sodelovanje nadaljevati tudi v prihodnje.

Cherry Flavoured že ustvarjajo novo glasbo. FOTO: Janez Štrukelj

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