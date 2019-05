Cheryl je izdala videospot za pesem Let You.

Zvezdnica je pred izidom oboževalce dražila z delčki besedila: ''Ne razumeš tveganja, ki sem ga sprejela s tabo ... ti pa si me izkoristil.'' Hitro so se pojavila namigovanja, da pesem govori o neuspešnem razmerju, ki ga je imela z nekdanjim partnerjem, 25-letnim Liamom Paynejem .

Priljubljena britanska pevka Cheryl je novembra izdala pesem Love Made Me Do It, s katero se je po daljšem premoru vrnila na glasbeno sceno. Po šestih mesecih pa je zdaj izdala nov singel Let You (Dovolila sem ti). Besedilo nove pesmi je napisala skupaj z Nicolo Roberts , s katero sta bili članici dekliške skupine Girls Aloud in sta že 16 let prijateljici znotraj glasbene industrije.

''Iz nekega razloga ženske včasih dovoljujemo veliko slabega obnašanja in potem se sprašujemo, zakaj se do nas obnašajo tako grdo ... Gre za določanje mej in zavedanje, da tak način ni v redu.''Nato pa je še dodala: ''Dovolj sem zrela, da lahko rečem, da je bila moja krivda in da sem ti dovolila, da si z mano tako ravnal.'' Povedala je, da ni želela tipične pesmi, s katero bi izrazila ''oprosti mi za to, ti si naredil to, jaz pa to, ljubim te, ti me ne,'' ali kaj podobnega.

Čeprav so nekateri njeni oboževalci prepričani, da pesem govori o njenih bivših, pa pevka pravi, da je to ne skrbi in dodaja, da je pesem namenjena vsem.