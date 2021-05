Childish Gambino obtožen plagiatorstva uspešnice This is America

Raper Kidd Wes je vložil večmilijonsko tožbo zoper pevca Childisha Gambina zaradi domnevnega plagiatorstva. V sodnih dokumentih navaja, da je leta 2016 ustvaril pesem Made in America, kasneje pa je Gambino izdal "očitno podobno" pesem z naslovom This is America. Wes poudarja, da se za tožbo ni odločil zaradi denarja, ampak zaradi spoštovanja do umetnosti.

Raper Kidd Wes je prejšnji teden na zveznem sodišču v New Yorku vložil obtožbo kršenja avtorskih pravic Childisha Gambina, saj naj bi grammyjev nagrajenec pesem This is America kopiral od neodvisnega raperja in producenta Wesa. V dokumentih je navedeno, da imata pesmi Made in America ter This is America "očitno podoben glasbeni tok" kot tudi "lirično tematiko, vsebino in strukturo identično izvedenega refrena".

Wesovi odvetniki trdijo, da je podobnost vpadljiva do te mere, da zagotovo ne gre za naključje. Dodajajo, da v obeh pesmih obstajajo različne podobnosti melodične konture in ritmičnega toka, skoraj popolnoma pa se časovno ujemajo tudi vrstice, kljub temu da sta pesmi v različnem tempu. Poročilo o podobnosti skladb je za uradno dokumentacijo napisal muzikolog dr. Brent Swanson, ki je do zaključkov prišel s poglobljeno zvočno analizo. Wes, čigar pravo ime je Emelike Nwosuocha, je v svetu glasbe še precej nepoznan, medtem ko se jeDonald Glover z umetniškim imenom Childish Gambino uveljavil v komični seriji Šola za prvake in komični drami Atlanta. Skladba This is America je ob izidu leta 2019 zasedala prvo mesto na ameriških glasbenih lestvicah, zanjo pa je Glover prejel štiri glasbene nagrade grammy, vključno s pesmijo leta. Podobnost obeh pesmi so ugotovili poslušalci glasbene platforme Soundcloud, ki so Wesa v komentarjih pod skladboMade in America opozorili, da mu je jo Gambino ukradel. Wesova pravna ekipa trdi, da gre za kršitev avtorskih pravic, zato si prizadeva dobiti trajno odredbo, odškodnino in izgubljen dobiček, ki ga je ustvarila pesem This is America. Poleg Childisha Gambina so plagiatorstva obtoženi tudi ostali soavtorji pesmi, glasbena založba in odbor, ki je odgovoren za objavljanje pesmi.

Wes je za tuje medije podal izjavo, o krivici, ki se mu je zgodila: "Ne gre za denar ... gre za spoštovanje neodvisnega umetnika. V industriji sem imel toliko prijateljev, ki si niso upali povedati, da so v studiu preživeli ure in ure, zato ker je šlo za ime, večje od njih. Želim, da se s tem konča staro obdobje in prične novo. Kreativnost je tisto, kar dela industrijo tako, kakršna je … zato gre pri tem zgolj za medsebojno spoštovanje umetnosti." Wesov odvetnika Imran H. Ansari, ki je v preteklosti zastopal tudi raperja 50 Centa, je v izjavi za javnost povedal: "Podobnosti med obema skladbama niso naključne. Kot je zapisano v pritožbi moje stranke, gre za kršenje avtorskih pravic ... Gospod Nwosuocha je prepričan v svoje zahtevke in zahteva zgolj zasluge in odškodnino za nepooblaščeno uporabo njegove glasbe." Kidd Wes ni prvi, ki je Gloverja obtožil plagiatorstva. Leta 2018 so se po družbenih omrežjih širile govorice, da je This is America kopija skladbe Jasija Harleyja z naslovomAmerican Pharaoh. A Harley je domnevno podobnost vzel kot pozitivno, saj je na Instagramu zapisal: "Vse je v redu ... Vesel sem, da jim je bila moja pesem všeč. Vse je ljubezen." Na obtožbe se je takrat odzval eden od ustvarjalcev, ki je sodeloval pri nastanku nagrajene uspešnice in kršenje avtorskih pravic zanikal ter dodal, da ima dokumente, ki to dokazujejo.