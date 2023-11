Chorchyp in Sash Kuzma ob novi pesmi: Bila je sreča v nesreči

Chorchyp in Sash Kuzma sta zadnje tri mesece z ekipo snemala kadre za videospot za pesem Ne se pred't , vendar so jim poplave prekrižale načrte. Čeprav je video material v celoti izgubljen, se je Denis Porčič vseeno odločil, da bo v svet poslal pesem, ki nosi izjemno močno sporočilo, ki bo dalo moč marsikomu. Kot sta povedala glasbenika, se poznata že dolga leta, ko je bil Chorchyp še član skupine Kocka , Sash pa je pevsko sodeloval pri eni izmed njihovih pesmi. Ko se je ta v času pandemije vrnil iz Amerike, je podal predlog, da skupaj ustvarita pesem s pozitivnim sporočilom in na ta način poskušata pomagati ljudem.

"Ko sva dokončala pesem, to je bilo pred skoraj letom, nama je že sam naslov dal znati, da se ne bomo smeli predati. Videospot smo snemali približno dva ali tri mesece, ko je režiserju vse odnesla poplava. Zalilo mu je studio in mu uničilo vso opremo, tako da smo čisto vse posnetke izgubili. Naknadno nam je ostalo še nekaj za posneti, kar smo potem tudi storili. Videospot pa je na koncu nastal iz posnetkov, ko so nas s telefoni snemali ljudje, ki so bili pri snemanju," nam je zgodbo iz ozadja nastajanja videa za pesem Ne se pred't povedal Chorchyp, Sash pa dodal: "Vse je iz telefonskih posnetkov in je kot neke vrste dokumentarec."

"Mislim, da je iskren. Predstavi, kaj se zares dogaja v ozadju in kaj midva zares delava. Jaz sem letos obiskal že približno 50 šol in 50 ustanov z invalidi, kjer pomagamo ljudem, a tega nikoli nismo objavili. Ti posnetki pa so res nastali pristno, ko so ljudje snemali in ni bilo režije. Vidi se, kaj zares delava," je o končnem video izdelku povedal Chorchyp. "Bila je sreča v nesreči. Vse se je uničilo, a pomen, da se ne smeva predati, ostane. Mi se nismo predali, video smo dokončali, združili smo te posnetke in upam, da bodo tudi ljudje razumeli te posnetke," pa je dodal Sash.