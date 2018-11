Chris Jagger: Nisem Mick – in to mi je všeč

Chris Jagger je bil od leta 2008 v Sloveniji že sedemkrat, saj si je pri nas v teh letih stkal kar nekaj prijateljskih vezi. Čeprav se Jaggerjev akustični trio trenutno ne mudi na turneji, se je z vesel jem odzval povabilu in v tem koledarskem letu pripravil še nekaj koncertnih datumov, ki so zaobsegli tudi nastop v portoroški rezidenciMaestral. Koncert se je odvil v okviru predvolilnega dogajanja v podporo stranki Gibanje za občino Piran (GZOP).

Deluje v dveh zasedbah, Chris Jagger Acoustic Trio in Atcha!., sicer pa se posveča tudi pisateljskemu in novinarskemu delu.

Jagger brez zadržkov pove, da življenje v bratovi senci zanj ni nikakršna ovira, hkrati pa tudi ne pomeni nobene posebne prednosti. Čeprav bi se lahko, se nikdar v življenju ni okoristil z bratovim uspehom in imetjem. Ravno to ga je popeljalo na zelo različna poklicna in osebna pota, ki jih je v svojih sedemdesetih letih prehodil nemalo, in ki se čutijo tudi v njegovem ustvarjanju. Glasbo že od nekdaj piše spontano in povsem neovirano, za kar pravi, da je velika prednost pred ustvarjalno ukalupljenostjo, ki jo na drugem bregu prinaša odgovornost slave. Že v mladosti je bil namreč svobodna duša, ki je svoje korenine pognala predvsem v country glasbi in bluesu – za razliko od brata Micka, ki ga pot že več kot petdeset let vodi po čistokrvnem rokenrolu. Predvsem mu je pri srcu polnost in čistost ustvarjanja akustične glasbe, čemur se kot pevec in kitarist redno predaja v dveh zasedbah, Chris Jagger Acoustic Trio inAtcha!.

Pravi, da mu je življenje namenilo veliko več, kot le občutek za melodije. Za njim so leta filmskega platna in odrskih desk, še vedno pa se aktivno posveča tudi pisateljskemu in občasno novinarskemu delu. Pisanje je tudi razlog za trenuten premor v njegovem sicer nepretrgoma aktivnem glasbenem ustvarjanju. Snemanju nove glasbe se namerava znova posvetiti v drugi polovici prihodnjega leta.

Chris se v Slovenijo še posebej rad vrača zaradi prijateljev, ki jih ima pri nas. Vedno znova rad obišče muzej Stonesov, ki ga je v Portorožu postavil domačin Slavko Franca. Slednjega z obiskom neredko počastijo bolj in manj znana imena svetovne rokerske scene, kakršno je tudi Jagger. Naša Obala mu vedno znova pomeni vir elana, saj ga navdihuje zgodovina in zgodbe malega delavskega človeka, kakršnih je v solinarstvu in pomorstvu na pretek.

Ob triurnem koncertu z akustičnim triom, ki ga poleg Jaggerja sestavljata še violinistka Elliet Mackrellin basistDavid Hatfield, so si člani zasedbe vzeli čas še za podpis spominskega avtomobila, ki ga bodo potem prodali na spletni dražbi na volilno nedeljo, takoj po zaprtju volišč.