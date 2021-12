Chris Martin: Naš zadnji studijski album bo izšel leta 2025

Oktobra so izdali album Music of the Spheres, na katerem so sodelovali tudi Selena Gomez, skupina BTS, We Are King in Jacob Collier. Novembra so nastopili na podelitvi Ameriških glasbenih nagrad, kjer so nastopili s skupino BTS, pred kratkim pa še v živo na odru šova The Voice, kjer se je korejska plesno-pevska senzacija BTS pojavila preko holograma. Za prihodnje leto so napovedali svetovno turnejo, na kateri bodo občinstvu v živo predstavili najnovejši album. Na zadnji turneji z naslovom A Head Full of Dreams so bili leta 2016 in 2017.