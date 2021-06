Chris Martin si želi, da bi skupina Coldplay nastopila na Luni

Pevec skupine Coldplay, Chris Martin, je v nekem intervjuju spregovoril o svojih željah in ambicijah. Med drugim je dejal, da si želi, da bi skupina nastopila kar na Luni. Pevec je razkril, da si želi iti do konca in pri tem prekoračiti mejo, ki je ni še nihče. Pred nekaj dnevi je izšel tudi videospot za najnovejši singel Higher Power, ki je zelo intergalaktičen.

Chris Martin ima zelo nenavadne želje, kar se tiče njegove glasbene kariere s skupino Coldplay. Pevec je namreč dejal, da si želi, da bi skupina nastopila kar na Luni, a se kljub temu zaveda, da bi bilo to zelo težko izvedljivo, saj na Luni, kjer človek ne more dihati in je brezzračni prostor, tudi zvoka ni. "Ni veliko ljudi, ki bi se odpravili na Luno. Ni tudi tako, da nas, če bi dejansko igrali na Luni, nihče ne bi mogel slišati? Malce sem zmeden tudi glede atmosfere," je dejal Martin v oddaji 'The Zach Sang Show'. "Vse bi poskusili dvakrat. Ne moti me, če se mi kdo posmehuje, saj samo govorim tisto, kar mislim. To bi morali vsi početi," je še dejal Chris, ki se ne sramuje svojega razmišljanja. Čeprav pa ni ravno Luna, pa skupina Coldplay v novem videospotu za pesem Higher Power raziskuje vesolje. Video je režiral Dave Meyers, ki je v preteklosti sodeloval s Taylor Swift in Billie Eilish. V videu se skupina odpravi na barvit planet, poln smeti, ki se imenuje Kaotica. V videu je vključen tudi jezik, ki ga govorijo na tem planetu. Ko prispejo na planet, se skupina sreča z divjimi robotskimi psi, gigantskimi hologrami in tolpami nezemeljskih uličnih plesalcev, ki so jih upodobili plesalci iz skupine Seoul's Ambiguous Dance Company. Skupina je pesem prvič predstavila prejšnji mesec, sedaj pa je dobila še video podobo. V tem času je bila Higher Power predvajana več kot 75-milijonkrat po vsem svetu. Po nekaterih navedbah naj bi skupina že ustvarjala nov album, katerega naslov naj bi bil Music Of The Spheres.