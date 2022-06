Christine McVie o glasbeni karieri: Nikoli se nisem počutila izločeno

Christine McVie , pevka skupine Fleetwood Mac , je v intervjuju za The Guardian spregovorila o življenju rock zvezdnice iz 60. let prejšnjega stoletja. 78-letna pevka je nekaj besed namenila samostojni karieri, pisanju hitov za skupino in delila celo nekaj podrobnosti o škandalih, ki jih je doživela.

Spregovorila je tudi o tem, kako je bilo delovati in sodelovati na sceni, kjer so dominirali moški: "V tistih časih je bilo zelo malo žensk na sceni. Nikoli se nisem počutila izločeno, vse to je bilo zame zelo naravno." O drugih članih skupine in najljubšem času, ko je delovala v zasedbi, pa je povedala: "Bilo bi neumno od mene, če ne bi omenila Stevia Nicksa in Lindsay Buckingham, saj je bilo to kar precej senzacionalno obdobje. Imele smo nekaj prepirov in nismo se vedno strinjale, na odru pa je bila vedno prisotna glasbena intenzivnost."