Čim hitreje se obogatite s songi Ohajca Cautious Claya

Clayeva mešanica popa in R&B-ja navduši že na prvi posluh. 26-letni Clevelandčan je z delom Deadpan Love šele pri prvem albumu. Le upamo lahko, da zanj oziroma nanj ni izstrelil preveč rafiniranega pušeljca svojih najboljših songov, kajti že prav kmalu bi si želeli novih. Kakor koli. V nizu štirinajstih komadov praktično ni takega, ki ne bi bodril in omamljal hkrati. Najboljši med njimi je song Shook. A naj to ne zmanjša vnovič poudarjene hvale preostalih komadov. Clay poje oziroma svoje pesmi podaja ravno prav transcendentno, sanjavo, sploh v primerjavi z občutno bolj organskim izvedbenim naklonom, ki ga uporablja njegov prvi glasbeni sorodnik Leon Bridges. Mali prince soul popa je bil naposled odkrit.

Ocena: 5