Ciprčanka na odru skoraj pokazala preveč

30-letna Antigoni Buxton na letošnji Evroviziji zastopa barve Cipra, ki je nanjo zelo ponosen, četudi se njen polfinalni nastop ni odvil po pričakovanjih. Nasmejana pevka je po mnenju spletnih uporabnikov ponudila vokalno slabši nastop, prav tako se po mnenju kritikov ni najbolje odrezala pri plesu. Pika na i pa je bila težava z drzno opravo, ki ji je med plesom zdrsnila z ramena, Ciprčanka pa je na odru posledično skoraj pokazala preveč. Zaradi težav s kostumom je nato zamudila nekaj taktov pri petju.

A evrovizijsko občinstvo lepotici napak ni zamerilo, kljub težavam se je glasbenica namreč uvrstila v veliki finale, kjer bo nastopila pod zaporedno številko 21. So jo pa težave stale nekaj mest na stavnicah, kjer se ji je najprej obetala prva deseterica, trenutno pa 16. mesto.

Pevka britansko-ciperskih korenin je pozornost javnosti pritegnila že leta 2022 v osmi sezoni britanske različice priljubljenega ljubezenskega šova Otok ljubezni.