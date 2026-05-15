Glasba

Ciprčanka na odru skoraj pokazala preveč

Dunaj, 15. 05. 2026 11.55 pred 46 minutami 1 min branja 15

Avtor:
E.M.
Ciprčanka na odru Evrovizije skoraj pokazala preveč

Po drugem polfinalnem evrovizijskem večeru na spletu odmeva nastop Ciprčanke Antigoni. Ne le, da je 30-letnica po mnenju mnogih ponudila vokalno slabši nastop, pri plesu ji je ponagajala tudi drzna oprava. Kljub težavam in dejstvu, da je na odru skoraj pokazala preveč, se je glasbenica uvrstila v veliki finale.

30-letna Antigoni Buxton na letošnji Evroviziji zastopa barve Cipra, ki je nanjo zelo ponosen, četudi se njen polfinalni nastop ni odvil po pričakovanjih. Nasmejana pevka je po mnenju spletnih uporabnikov ponudila vokalno slabši nastop, prav tako se po mnenju kritikov ni najbolje odrezala pri plesu. Pika na i pa je bila težava z drzno opravo, ki ji je med plesom zdrsnila z ramena, Ciprčanka pa je na odru posledično skoraj pokazala preveč. Zaradi težav s kostumom je nato zamudila nekaj taktov pri petju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A evrovizijsko občinstvo lepotici napak ni zamerilo, kljub težavam se je glasbenica namreč uvrstila v veliki finale, kjer bo nastopila pod zaporedno številko 21. So jo pa težave stale nekaj mest na stavnicah, kjer se ji je najprej obetala prva deseterica, trenutno pa 16. mesto.

Pevka britansko-ciperskih korenin je pozornost javnosti pritegnila že leta 2022 v osmi sezoni britanske različice priljubljenega ljubezenskega šova Otok ljubezni.

Preberi še Kdo je lepotica, ki bo na Evroviziji zastopala Ciper?
Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

Lepotica je v šov vstopila kot tako imenovana 'bombshell' in premešala štrene že obstoječim parom, po šovu pa pravo ljubezen našla v glasbi. Antigoni Ciper zastopa s poskočno pesmijo Jalla, ki prepleta udarne pop ritme z mediteranskim melosom.

Razlagalnik

Pesem Evrovizije je vsakoletno mednarodno glasbeno tekmovanje, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Prvič je potekalo leta 1956 z namenom združevanja evropskih držav po drugi svetovni vojni skozi kulturno izmenjavo in tehnološki napredek televizijskega prenosa. Danes velja za enega najdlje trajajočih in najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, kjer sodelujoče države predstavijo izvirne pesmi, zmagovalca pa določijo glasovi strokovnih žirij in gledalcev.

Izraz 'bombshell' se v resničnostnih šovih, kot je Otok ljubezni (Love Island), uporablja za opis novega tekmovalca ali tekmovalke, ki v šov vstopi naknadno in s svojo privlačnostjo ter karizmo namerno 'premeša štrene' oziroma vnese napetost med že obstoječe pare. Cilj takšnega udeleženca je pogosto povzročiti dramo, preizkusiti trdnost zvez in povečati zanimanje gledalcev za dogajanje v šovu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ciper evrovizija antigoni

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bad Minton
15. 05. 2026 12.40
Boljša kot pa Conchita Wurst
Odgovori
0 0
Gologuzanac
15. 05. 2026 12.40
Jaz rad gledam preveč ...... , kdor noče naj pogleda stran .....
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
15. 05. 2026 12.39
Kakorkol...Iszrael ...duz poen pravi Janez Orban..
Odgovori
+1
1 0
Albert Konečnik
15. 05. 2026 12.37
Eutosong z glasbo že dolgo nima nič skupnega, zato je čisto vseeno, kako se primitivci na njej prikazujejo. Pogrešam čase, ko je bil Eurosong res festival glasbe, ne pa srečanje nekih luzerjev.
Odgovori
0 0
oježeš
15. 05. 2026 12.36
Spet en pompozen naslov, brez osnove.
Odgovori
+2
2 0
Cenb77
15. 05. 2026 12.34
ne bi vedel, ne mormo nikjer gledat... rtv ne prenaša, hrt pa zatemnjen
Odgovori
+1
1 0
juventina10
15. 05. 2026 12.27
pesmi za bruhat,nič hudega,punca ima vsaj kaj za pokazat.
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
15. 05. 2026 12.20
Letos je res z veseljem gledati Evro song. Vse je precej na višjem nivoju kot prejšnja leta. Na Cipru pa je itak vroče,...tako da em modrc gor ali dol.
Odgovori
+4
6 2
VladaPada
15. 05. 2026 12.15
Skoraj preveč :)
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
15. 05. 2026 12.09
Že pred nekaj leti se je Eurovizija spremenila iz glasbenega festivala v politično maškarado in dokler bo tako, upam da jo bomo bojkotirali...
Odgovori
+8
10 2
VladaPada
15. 05. 2026 12.17
Tudi nogomet z čeferinom gre v to smer. Levaki so še vse uničili česar koli so se dotaknili.
Odgovori
+3
6 3
biggbrader
15. 05. 2026 12.22
Innaši televizijci z Mišo, so že leta navijali za razne Čiquite in podobne. Kdo je potem odgovoren za maškarado ?
Odgovori
+3
4 1
juventina10
15. 05. 2026 12.28
raje to,kot neopredeljene gledat
Odgovori
+2
2 0
gullit
15. 05. 2026 12.34
Je tako. Evrovizija bi se mogla vrniti h koreninam, znova orkester da igra, pa brez raznih pirotehnik, pa bi bilo že dosti bolj gledljivo.
Odgovori
0 0
