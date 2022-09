Ko Slovenci pomislimo na citre, se nam v glavi zavrti glasba iz filma Cvetje v jeseni. Da pa lepo zvenijo tudi z orkestrom ali pa v rokovskem žanru, je v nedeljo dokazala Tanja Zajc Zupan. Na prave strune igra že 30 let in obletnico je na odru Cankarjevega doma proslavila s simfoniki in gosti. Med gosti so bili Nuška Drašček, Goran Karan, Slavko Ivančić in Rok Ferengja.