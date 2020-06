Nov podmladek v ansamblu Stil, rodil se je Ažbe

Ansambel Stil je že deset let stalnica na slovenski narodnozabavni glasbeni sceni. Glasbeniki, ki so tudi dobri prijatelji, se iskreno veselijo uspehov ter lepih trenutkov vsakega od članov ansambla. Tako je bilo tudi tokrat, ko je znova postal očka harmonikar skupine, Matic Golavšek. Preostali člani so veselo novico sporočili prek družbenega omrežja Facebook in svojemu prijatelju iz srca čestitali.

Ansambel Stil od leta 2009 sestavljajo pevec Gašper Jazbec, kitarist Sandi Dobnik, baskitarist Denis Golavšek, harmonikar Matic Golavšek, konec decembra leta 2018 pa se jim je pridružil še bobnar Luka Ribič. Izkušnje s starševstvom imata do zdaj samo brata, Denis in Matic. icon-expand Ansambel Stil so prijatelji, ki si uspehe ter lepe trenutke iskreno privoščijo. FOTO: Miro Majcen Ker se družine pogosto družijo, se lepo razume tudi podmladek. Denisova hči Gajain Maticev Tjaž sta povezana, saj ju vežejo tudi sorodstvene vezi. V teh dneh pa je 5-letnik dobil tudi družbo v primarni družini. Maticu in partnerici Katji se je namreč pridružil dojenček in tako družino razširil na štiričlansko. icon-expand Matic Golavšek je ob rojstvu drugega sina presrečen. FOTO: osebni arhiv Tjaž je dojenčka izredno lepo sprejel, vseeno pa je čutiti nekaj ljubosumja do sorojenca. Ažbe se je rodil 17. 6. ob 14. uri, oba z mamico Katjo pa se odlično počutita. Ali bo tudi najmlajši član družine Golavšek povezan z glasbo, pa bo treba še malo počakati. Njegov starejši brat je že izbral najljubše glasbilo, saj je namreč navdušen bobnar. Matic je povedal še, da si je zelo želel, da bi se družini pridružila še hči. Zato je ženi med porodom predlagal, da se takoj odločita še za tretjega otroka. Pravi, da njegova Katja nad idejo v tistem trenutku ni bila najbolj navdušena. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Očka se je s prijatelji ob rojstvu sina že poveselil, zabava v širšem krogu pa se je ponovila že dan za tem. Pravi, da bo s prijatelji iz skupine nazdravil že v kratkem, na prvih vajah. Počastil jih bo s kapljico rujnega, ki ga bodo spili na dobro zdravje novorojenčka in mamice. PREBERI ŠE Člani Ansambla Stil s petjem že marsikdaj osvojili žensko srce Ansambel Stil bo nastopil tudi na prireditvi Kraljica veselica, ki je zaradi pandemije koronavirusa prestavljena na prihodnje leto. Stilovce in ostale ansamble boste tako v Planici lahko poslušali med 25. ter 27. junijem 2021.