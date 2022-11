Član Kingstonov izdal netradicionalno božično pesem

Dare Kaurič , sicer gonilna sila Kingstonov ter avtor vseh največjih uspešnic skupin Atomik Harmonik in Zablujena generacija , spet 'rije' po neznanem terenu. Glasbenik se je odločil, da bo v poplavi prihajajočih božičnih komadov tudi sam ustvaril praznično pesem.

V pesem z naslovom Božična (Vse, kar želim za božič, si ti) je vključil malce otožno noto irskega temperamenta, kar priznava tudi sam, saj je skladba nastala takoj po tem, ko si je lani, prav v času božičnih praznikov, ogledal dokumentarni film o irski skupini The Pogues, ki je ustvarila eno največjih božičnih uspešnic vseh časov. Čas okoli božiča je lahko za osamljene ljudi zelo žalosten čas, med božičnim pričakovanjem vsi potrebujemo bližino nekoga, ki nam je blizu, vsi potrebujemo ljubezen in razumevanje. In prav o tem govori skladba.

Na videz žalostna in melanholična zgodba, katera je prikazana v videospotu, ki ga je Dare snemal v lokalni oštariji, daje vtis, da se je tam čas ustavil že 50 let nazaj. Ampak zgodba ima seveda srečen konec, kljub temu, da Dare ves čas videospota 'fura safr', se na koncu kljub vsemu zelo razveseli njegovega kužka Maxa, ki je pravzaprav glavna zvezda videospota.