Član Modrijanov navdušuje v muzikalu Evita

"Iskreno se ne sprašujem tako težkih vprašanj, kaj sem in kdaj sem pravi. Poslušam telo in dušo, ko ta igra, sem srečen in danes sem bil res srečen. Zelo srečen pa sem tudi z Modrijani. Velikokrat sem srečen in to je edino, kar mi je pomembno. Nič drugega se ne sprašujem," nam je na vprašanje, ali se boljše počuti na odru Opere ali z Modrijani, odgovoril Lugovski.

Kot pravi, je nastopati v muzikalu in Modrijanih podobno, saj oboje deluje kot 'ena velika mašinerija'. "Tukaj je res veliko ljudi: balet, zbor, okrester, organizacija v zaodrju, vsi tehniki. Tako da me malo spominja na Noč Modrijanov. Super je, ampak je velika odgovornost. Ko sem na odru z Modrijani in se ustavim, se tudi oni ustavijo in me vprašajo, ali bi začeli še enkrat, tukaj pa ni ponavljanja. Če se spotaknem na odru, orkester igra naprej, tako da tukaj je drugačen pritisk. Drugačna pa je tudi publika, ampak imamo se lepo," je še povedal Lugovski.