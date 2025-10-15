Svetli način
Član Modrijanov navdušuje v muzikalu Evita

Maribor, 15. 10. 2025 17.23 | Posodobljeno pred 34 minutami

Alen Podlesnik , Simon Vadnjal
Muzikal Evita z zgodbo o nekdanji prvi dami Argentine Evi Perón po svetovnih metropolah navdušuje že od 70. let, z vlogo Evite pa se je s pesmijo Don't Cry for Me Argentina v zgodovino vpisala tudi neuničljiva Madonna.

Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor zdaj navdušuje z novo različico muzikala, pod katero se podpisuje tudi sloviti Andrew Lloyd Webber. V aktualni predstavi v glavni vlogi blesti Sabina Cvilak, oboževalci skupine Modrijani pa bodo v vlogi Cheja prepoznali najmlajšega člana ansambla Sergija Lugovskega. Zgodba o fatalni ženski, politični ikoni in kraljici ljudskih src, še danes buri domišljijo.

Sergij Lugovski v muzikalu Evita na odru Opera in Balet SNG Maribor.
Sergij Lugovski v muzikalu Evita na odru Opera in Balet SNG Maribor. FOTO: POP TV

"Iskreno se ne sprašujem tako težkih vprašanj, kaj sem in kdaj sem pravi. Poslušam telo in dušo, ko ta igra, sem srečen in danes sem bil res srečen. Zelo srečen pa sem tudi z Modrijani. Velikokrat sem srečen in to je edino, kar mi je pomembno. Nič drugega se ne sprašujem," nam je na vprašanje, ali se boljše počuti na odru Opere ali z Modrijani, odgovoril Lugovski.

Kot pravi, je nastopati v muzikalu in Modrijanih podobno, saj oboje deluje kot 'ena velika mašinerija'. "Tukaj je res veliko ljudi: balet, zbor, okrester, organizacija v zaodrju, vsi tehniki. Tako da me malo spominja na Noč Modrijanov. Super je, ampak je velika odgovornost. Ko sem na odru z Modrijani in se ustavim, se tudi oni ustavijo in me vprašajo, ali bi začeli še enkrat, tukaj pa ni ponavljanja. Če se spotaknem na odru, orkester igra naprej, tako da tukaj je drugačen pritisk. Drugačna pa je tudi publika, ampak imamo se lepo," je še povedal Lugovski.

Anion6anion
15. 10. 2025 17.58
+1
Saj njega so modrijani najeli ker zna peti , švab nima pojma o petju je le dvorni norček na poskok na odru.
ODGOVORI
1 0
rogla
15. 10. 2025 17.48
-1
Modrijani so odpisani! Ni pomembno, kje so in kje se ...
ODGOVORI
0 1
