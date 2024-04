Član nekdanje zasedbe Pink Floyd po devetih letih posnel nov album

Plošča, s katere je pravkar izšel singl The Piper's Call , je nastajala v času globalne karantene v letih 2020 in 2021, ko je David Gilmour z družino nastopal preko interneta. Besedila je prispevala njegova žena Polly Samson , s katero skupaj ustvarjata že več kot 30 let. "Pisana so z vidika starosti; smrtnost je stalnica," je pojasnila. Glasbenik pa je dodal, da so se med zaprtjem in po njem veliko pogovarjali in razmišljali o teh stvareh.

Na albumu, ki bo izšel tako na vinilu kot CD-formatu in v digitalni obliki, je devet pesmi, ena od njih je priredba skladbe Between the Points britanske indie pop skupine The Montgolfier Brothers.

Na njem je vključen tudi pokojni klaviaturist nekdanjih Pink Floydov Richard Wright s posnetkom iz leta 2007. Med glasbeniki, ki so odigrali svoje dele, sta tudi Gilmourjeva potomca Romany in Gabriel. Aranžmaje za godala in zbore je prispeval Will Gardner.

Luck and Strange bo njegova peta samostojna plošča.