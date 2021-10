Član zasedbe ABBA najavil dokončen razhod: To je to

Čeprav so pred kratkim izdali tri nove skladbe in pripravljajo prav posebno koncertno turnejo, so člani skupine odločeni. ''To je to,'' je dejal Benny Anderson. Tokrat se po izpeljanem projektu dokončno razhajajo, v nasprotju z letom 1982 pa bo njihovo slovo v prijateljskem duhu.

Člani legendarne skupine ABBA so se pred kratkim zbrali in po štiridesetih letih premora znova združili moči v treh novih skladbah, ki napovedujejo težko pričakovani studijski album z naslovom Voyage. Benny Anderson je ob najavi novih projektov obenem presenetil z izjavo: ''To je to!'' Ob dejstvu, da skupina po štirih desetletjih znova uživa v glasbenem ustvarjanju, je zato nekoliko nepričakovano dejal: ''Tako mora biti, saj veste.'' icon-expand Abba FOTO: AP Drugi razhod skupine je popolnoma drugačen od tistega iz leta 1982. Ta je namreč prijateljski, vendar kljub temu dokončen. ''Takrat nisem dejal, da se ABBA ne bo več nikoli zgodila. Lahko pa to rečem sedaj. To je to,'' je bil odločen v besedah. icon-expand Skupina ABBA se bo tokrat dokončno poslovila od oboževalcev. FOTO: AP Priljubljena švedska zasedba je oboževalcem v teh časih ponudila mnogo veselja. Album, ki bo vseboval deset skladb, je prvi po štiridesetih letih, njegov izid je napovedan za 5. november. Na voljo pa so tudi vstopnice za turnejo, ki se bo pričela prihodnje leto. PREBERI ŠE Abba izdala novo pesem iz leta 1978 Obetajo se veliki spektakli z 800 animatorji, štirje člani zasedbe pa bodo nastopili v digitalni podobi, saj je znano, da sami ne želijo nastopati javno, izogibajo pa se tudi potovanjem. Posebne avatarje, ki so jih poimenovali kar abbatarji, je zasnoval režiser Baillie Walsh. Projekt je predstavil kot ogromen izziv, ki bo za vedno spremenil koncertno dogajanje.