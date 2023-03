Člana skupine Mi2: Kot ministra za kulturo bi bila Lolek in Bolek

Mi2 so nastopili skoraj v vseh krajih po Sloveniji, v Planici tudi pred 20.000 poslušalci, v 27 letih kariere pa so na odru preživeli skoraj 2000 ur ali skoraj tri mesece. Še približno petkrat toliko časa so prebili na vožnjah, tonskih vajah in čakanju na koncerte. Kakšen pa je življenjski slog rokerja v srednjih letih? "Danes sem pokonci od šestih zjutraj – precej običajna ura vstajanja," nas je presenetil pevec skupine Mi2 Tone Kregar , kitarist Jernej Dirnbek pa je med smehom hitro pojasnil: "Psa ima. Če poslušaš o najinih življenjskih navadah, se potrdi, kar pogosto pravijo naše spremljevalke: "Ma, vi niste pravi rokerji,"" med krohotanjem pojasnita Jernej in Tone.

Skupina Mi2 je prek tem v besedilih brez zadržkov tudi politično angažiran rock bend, predvsem v smislu družbene kritike. Pa so Toneta in Jerneja v preteklih letih kljub temu kdaj snubili v politiko, v stranke? "Dejansko vabila še redno prihajajo. Če sem se pred leti v trenutkih slabosti še kdaj poigraval s to mislijo, sem v zadnjih 10 letih na to postal popolnoma imun," pravi Tone, Jernej pa dodaja: "Najbolj luštno je bilo, ko so naju hkrati povabili, če bi bila kulturna ministra, Lolek in Bolek," se skozi krohot obetov v politiki spominja Jernej.