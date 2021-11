Člani BTS po dveh letih na odru: bili so živčni, skoraj so jokali

Čeprav so člani zasedbe BTS globalni super zvezdniki, so po nedavnem nastopu priznali, da so jim pred odhodom na oder ponagajala čustva. Po dveh letih so se pojavili pred občinstvom v živo, med serijo koncertov v Los Angelesu pa so spregovorili o svežih občutkih in veliki tremi.

Skupina BTS je izpeljala polovico od štirih najavljenih nastopov na losangeleškem SoFi stationu. Koncerte, ki so jih načrtovali pred pandemijo, so morali odpovedati, sledil pa je kar dveletni premor in odsotnost z glasbenih odrov. Dolgo čakanje na vnovične nastope pa ni minilo brez posledic. Trema, ki so jo čutili, preden so znova stopili pred zvesto občinstvo, je bila ogromna.

icon-expand BTS na podelitvi Ameriških glasbenih nagrad FOTO: Profimedia

Južnokorejski mladeniči, ki so bili pred kratkim že drugič nominirani za nagrado grammy, so bili zaradi pandemije primorani odpovedati ameriško turnejo, ta bi se morala zgoditi lani. Tokrat so sredi sklopa štirih nastopov, vsak od njih pa je izziv zase. ''Pred koncertom se zmeraj zberemo v zaodrju in med seboj pogovorimo. Pred prvo pesmijo smo se vsi počutili enako – komaj smo zadrževali solze. Zelo smo bili živčni,'' je dejal 28-letni Jin, ki je o čustvih članov skupine spregovoril na novinarski konferenci in dodal: ''Bilo nas je strah, da bomo storili kakšno napako, vendar smo ravno zaradi tega toliko bolj vadili.'' Solze jih tokrat niso premagale, napetosti pa niso mogli uiti.

icon-expand Članom zasedbe je pred nastopom ponagajala trema. FOTO: Profimedia

26-letni Jimin je dejal: ''Bil sem tako nervozen. Bil sem prestrašen,'' in v šali dodal, da se bo pred naslednjim nastopom bolj sprostil. Kljub neznosnim pritiskom pa se tudi preostali člani skupine strinjajo, da so obenem navdušeni ob dejstvu, da se vračajo nazaj na odre. To so storili že na podelitvi ameriških glasbenih nagrad. ''Do podelitve AMA se nam to sploh ni zdelo resnično. Vendar nam je dalo mnogo energije,'' je pojasnil Jungkook. Za svoje delo so bili tudi trikrat nagrajeni, med drugim so se razveselili tudi nagrade Najboljši izvajalec leta.