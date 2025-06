Člani priljubljene skupine po 25 letih združeni na koncertu Robbieja Williamsa

Glasbenik Robbie Williams je na petkovem koncertu v Londonu oboževalce pustil odprtih ust. Potem ko je ogrel več desettisočglavo množico in že začel peti skladbo Keep on movin' fantovske skupine Five , je prekinil nastop. "Ne spomnim se besedila. Zanima me, ali mi lahko kdo pomaga. Gospe in gospodje, prvič po 25 letih skupaj na odru. Moji prijatelji, Five!" je dejal pevec in navdušil množico.

"Sodelovanje, ki ga nismo pričakovali. Še vedno ne moremo preboleti trenutka z Robbiejem ta konec tedna," so na družbenem omrežju Instagram zapisali na uradnem profilu skupine.

Člani skupine – Scott Robinson, Ritchie Nevile, Jason Paul Brown, Sean Conlon in Abz Love – so februarja sicer namignili na morebitno ponovno združitev v izvorni zasedbi. Napovedali so tudi novo turnejo, ki jo bodo začeli 29. oktobra. Zaradi velikega povpraševanja so turnejo po celotnem Združenem kraljestvu še podaljšali. "To se je dogajalo dolgo časa in zdaj se nam res zdi, da je vse tako, kot mora biti – 25 let pozneje smo pripravljeni na to," je pred časom dejal Robinson.

Skupina je s krajšimi premori od leta 1997 ostajala aktivna, člani pa so se izmenično menjali. Zdaj se je prvič po letu 2001 spet na istem odru zbrala izvorna peterica.

Glasbene skupine so Williamsu sicer dobro znane. Tudi sam je namreč zaslovel v eni od britanskih skupin – Take that. Njegov odhod iz skupine leta 1995 je povzročil pravi škandal. Svojo plat zgodbe je Williams leta 2023 pojasnil v dokumentarni seriji, v kateri je opisal težave, s katerimi se je spopadal, in vzroke, zaradi katerih je na vrhuncu zapustil priljubljeno skupino.